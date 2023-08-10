«Нет рабочих рук»: Названы причины, по которым четырехдневку не введут

Четырехдневную рабочую неделю для родителей, у которых трое и более детей, при текущей экономической ситуации не введут, заявил зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков в интервью НСН.

Накануне депутаты Госдумы от ЛДПР предложили установить четырехдневную рабочую неделю для родителей, у которых трое и более детей. В партии считают, такая мера позволит родителям уделять больше внимания здоровью, воспитанию детей и чаще проводить время с семьей. Шершуков отметил, что у такой инициативы есть много нюансов.