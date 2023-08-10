«Нет рабочих рук»: Названы причины, по которым четырехдневку не введут
Введение четырехдневки было бы радикальным шагом в ситуации, когда в РФ отсутствуют лишние рабочие руки, которые могли бы быть приняты на высвобождающиеся часы, отметил в эфире НСН Александр Шершуков.
Четырехдневную рабочую неделю для родителей, у которых трое и более детей, при текущей экономической ситуации не введут, заявил зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков в интервью НСН.
Накануне депутаты Госдумы от ЛДПР предложили установить четырехдневную рабочую неделю для родителей, у которых трое и более детей. В партии считают, такая мера позволит родителям уделять больше внимания здоровью, воспитанию детей и чаще проводить время с семьей. Шершуков отметил, что у такой инициативы есть много нюансов.
«Если абстрагироваться от конкретной экономической ситуации, то, в принципе, сокращение количества рабочих часов – это вековая мечта человечества. А дальше начинаются нюансы. Они заключаются в том, что работодатели будут с сомнением брать на работу многодетных родителей. Это также радикальный шаг в ситуации, когда у нас сейчас отсутствуют лишние рабочие руки, которые могли бы быть приняты на эти высвобождающиеся часы. Единственное, чем в данной экономической ситуации в РФ я могу объяснить это предложение, это только приближающимися выборами. Реализация этого предложения к текущему моменту невозможна», - сказал Шершуков.
Он отметил, что четырехдневную рабочую неделю можно ввести только при устойчивой экономической ситуации в стране и существенном количестве лишних «рабочих рук». По словам Шершукова, человечество в целом движется по пути сокращения продолжительности рабочего времени из-за автоматизации и роботов.
«Когда у нас была устойчивая экономическая ситуация, когда у нас было существенное количество так называемых лишних рабочих рук… Тогда можно было об этом говорить. Об этом в свое время заявлял (зампред Совбеза РФ – ред. НСН) Дмитрий Медведев примерно лет шесть назад. Это обсуждалось, но ситуация была другая. Абстрактно говоря, человечество движется по пути сокращения продолжительности рабочего времени. Это связано и с автоматизацией, и с введением роботов. И с тем, что такое количество рабочих рук многим секторам экономики уже не нужно, как ранее», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее РБК со ссылкой на информацию аналитической службы сети FinExpertiza сообщил, что в России рекордно увеличилась средняя продолжительность рабочей недели. Согласно данным, в январе – марте этого года россияне в среднем работали по 38 часов 30 минут в неделю. За год фактическая длительность рабочей недели увеличилась на 15 минут, достигнув рекордной отметки, передает «Радиоточка НСН».
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