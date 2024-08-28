«Грубое нарушение»: Трудовой кодекс защитит от офисных дебоширов

Руководитель вправе принять меры к разрешению конфликтов между подчиненными, основываясь как на различных нормативно-правовых актах, так и на собственном авторитете в коллективе. Об этом заявил член российской Трехсторонней комиссии, президент Конфедерации труда России Борис Кравченко в разговоре с НСН.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что руководители команд обычно вмешиваются в конфликты сотрудников. Об этом рассказали большинство (60%) опрошенных представителей российского бизнеса. При этом 67% стараются рассматривать позиции объективно, в качестве переговорщиков выступают 50%. В свою очередь 22% опрошенных заявили, что работодатель заставляет обе стороны пойти на компромисс, 5% респондентов указали, что на уступки идет одна из сторон, а в 4% случаев работодатель занимает позицию одной из сторон или пытается замять конфликт. Кравченко напомнил, что работодатель обязан поддерживать здоровую обстановку в коллективе.