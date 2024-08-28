«Грубое нарушение»: Трудовой кодекс защитит от офисных дебоширов
Конфликты на работе регламентируются правилами внутреннего распорядка, локальными актами и другими документами, при этом профсоюзы не защитят зачинщиков массовых конфликтов, отметил в эфире НСН Борис Кравченко.
Руководитель вправе принять меры к разрешению конфликтов между подчиненными, основываясь как на различных нормативно-правовых актах, так и на собственном авторитете в коллективе. Об этом заявил член российской Трехсторонней комиссии, президент Конфедерации труда России Борис Кравченко в разговоре с НСН.
Ранее «Газета.Ru» сообщила, что руководители команд обычно вмешиваются в конфликты сотрудников. Об этом рассказали большинство (60%) опрошенных представителей российского бизнеса. При этом 67% стараются рассматривать позиции объективно, в качестве переговорщиков выступают 50%. В свою очередь 22% опрошенных заявили, что работодатель заставляет обе стороны пойти на компромисс, 5% респондентов указали, что на уступки идет одна из сторон, а в 4% случаев работодатель занимает позицию одной из сторон или пытается замять конфликт. Кравченко напомнил, что работодатель обязан поддерживать здоровую обстановку в коллективе.
«Все остальное зависит от уровня подготовки и мудрости руководителя. В конфликте можно принимать ту или иную сторону, потому что зачастую конфликт создает разница интересов. Конфликты могут быть разного рода: трудовые, связанные с индивидуальным или коллективным несогласием работников с чем-либо, и межличностные. Что касается последних, способы их разрешения определяет работодатель, если они не граничат с нарушением трудовой дисциплины. У начальника есть формальные права, а есть авторитет, с помощью которого он может регулировать подобные случаи. Подобного рода конфликты есть в любом коллективе, главное, чтобы они не принимали уродливой формы», – сказал Кравченко.
Собеседник НСН также рассказал, какими актами регламентируются конфликтные отношения в коллективе.
«Они могут регламентироваться кодексами корпоративного поведения, локальными актами, создающимися работодателями, правилами внутреннего распорядка, любыми другими актами. Систематическая порча кем-либо атмосферы в коллективе может рассматриваться как грубое нарушение трудовой дисциплины. Такой работник несет ответственность в соответствии с Трудовым кодексом, правилами внутреннего распорядка и другими локальными актами. Мы как профсоюзы получаем обращение, когда есть действия в виде приказа, который можно обжаловать. Но профсоюз не будет защищать, например, человека, который виновен в массовых драках, еще и на фоне алкоголизма», – подытожил он.
Ранее российские работодатели назвали основные критерии, способствующие повышению их подчиненных по карьерной лестнице, передает «Радиоточка НСН».
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