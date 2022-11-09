Руководители обозначили основные критерии для повышения подчиненных
Российские работодатели назвали основные критерии, способствующие повышению их подчиненных по карьерной лестнице. Опрос был проведен сервисами для автоматизации подбора и обработки резюме «СберПодбор» и для поиска работы и персонала «Работа.ру». Об этом сообщил портал «Мослента».
Чаще всего среди важных факторов для повышения назывались высокие показатели труда и наличие необходимых навыков для более высокой должности. Их отметили по 65% респондентов. Чуть более половины — 55% руководителей — назвали немаловажными качествами активность и инициативность в работе.
Также 44% работодателей не могут повысить сотрудника при отсутствии у него желания и умения осваивать новые навыки, 37% считают важным наличие опыта работы, 32% руководителей смотрят на коммуникативные навыки, 27% опрошенных отметили важность стажа работы в компании. Самым же малозначимым фактором, по мнению респондентов, стала инициатива повышения — за нее свои голоса отдали лишь 4% респондентов.
Ранее опрос работодателей показал, что 63% руководителей не готовы выплатить подчиненным новогодние премии в 2022 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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