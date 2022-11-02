Опрос: Россиянам не нравятся романы между начальством и подчиненными
Россияне меньше критикуют служебные романы между сослуживцами, а вот романтические отношения «начальник – подчиненный» не одобряют. Такие данные опубликованы в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.
«По мнению 47% HR-менеджеров, служебные романы между коллегами отрицательно сказываются на работе. Романтику в отношениях руководителей и подчиненных критикуют 63% специалистов по по подбору персонала», - говорится в исследовании.
Четверть опрошенных работодателей считают, что любовная связь между коллегами никак не влияют на работу. Позитивную оценку влияния чувств между коллегами на их работу дали лишь 7% HR-менеджеров, 6% положительно оценили романы сотрудников, стоящих на разных ступенях иерархической лестницы.
Чувства могут помешать общему делу - так считают 44% опрошенных. Связь руководителей и подчиненных критикуют 54% опрошенных.
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