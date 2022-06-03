Голикова заявила, что в России увеличилось число безработных
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за неделю с 23 по 30 мая число зарегистрированных безработных в России за неделю увеличилось на 11,5 тысячи человек - до 686,4 тысячи человек, сообщает ТАСС.
По её словам, также выросло количество россиян, которые находятся в простое и работающих в режиме неполного рабочего дня.
«Количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели возросло до 130,2 тысячи человек, число работников, находящихся в простое - до 131,9 тысячи человек», - уточнили в секретариате вице-премьера.
Голикова добавила, что на портале «Работа в России» в настоящее время доступно более 2,3 млн вакансий, что почти в 3,3 раза превышает численность официально зарегистрированных безработных.
Ранее руководство вагоностроительного завода в Тихвине объявило, что в июне предприятие останется в простое, все социальные льготы сотрудникам и рабочие места будут сохранены, сообщают «Невские новости».
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