Московская служба занятости расширила базу вакансий благодаря сотрудничеству с Работа.ру

Центр занятости населения Москвы «Моя работа» и сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» подписали соглашение о сотрудничестве, благодаря этому количество вакансий в базе «Моей работы» увеличится до 340 тысяч. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, сегодня в службе занятости представлена самая большая база вакансий в Москве, «Моя работа» получает данные от собственных источников и агрегирует информацию с крупнейших платформ по поиску работы.

«Сотрудничество с сервисом "Работа.ру" позволит нам расширить базу до 340 тысяч предложений от работодателей и обогатит ее уникальными вакансиями от тех работодателей, которые представлены только в сервисе "Работа.ру". Это даст возможность предлагать горожанам еще больше разнообразных вариантов трудоустройства, соответствующих их профилю, квалификации, опыту и уровню образования, и в значительной степени упрощает работу наших карьерных консультантов, делая подбор вакансий более точным и эффективным», — подчеркнула Ракова.

Вакансии сервиса по Москве и Подмосковью загружаются в агрегированную базу службы занятости. Карьерные консультанты на основе информации после интервьюирования кандидата смогут выстраивать необходимые фильтры данных во внутренней программе: уровень желаемой заработной платы, формат, условия и режим работы, приоритетный район трудоустройства, особые потребности соискателя. Затем специалисты смогут вручную отбирать вакансии из предложенных программой.

Как отметила директор HR-tech проектов «Работа.ру» Марина Александровская, цель сервиса — сделать рынок труда более простым и прозрачным для соискателей и компаний.

«Стратегическое партнерство "Работа.ру" и Центра занятости Москвы поможет соискателям в планировании карьеры, поиске подходящей работы и трудоустройстве, а также взаимно обогатит сервисы ценными кадрами для столичных работодателей и ускорит процессы закрытия вакансий», — подчеркнула эксперт.

Александровская выразила уверенность, что интеграция упростит процессы, связанные с трудоустройством, и облегчит работу Центру занятости населения, который помогают в поисках работы тысячам соискателей.

Отмечается, что при самостоятельном поиске работы соискатели будут автоматически переходить на сайт «Работа.ру» и откликаться на подходящие вакансии.

