«Дауншифтеры и место силы»: Психолог не поверил в статистику по неработающей молодежи

«Я не очень верю в эту цифру. У нас процент безработных - низкий. Кого они здесь учитывали, не до конца понятно. Например, человек, который готов где-то на полставки работать, но неактивно, это одно. Если разбить по годам, то это вообще будет не такое большое количество людей. То есть здесь нет ужаса. В принципе, все эти годы мы так и жили. У нас все время есть люди, которые занимаются дауншифтингом. Они работают, потом бросают все, едут, кто на Гоа, кто на Алтай. Место силы ищут. То есть ничего не делают. Никто в ужас не приходил. Но сейчас, может быть, это вызывает такое напряжение из-за того, что у нас все-таки демографический кризис, и рабочих рук не хватает», - отметил он.

По его словам, сегодня в России и Европе прослеживается тенденция, когда молодые люди подолгу живут с родителями и не имеют никакой мотивации. Речь идет, как правило, об обеспеченных семьях.