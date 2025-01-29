«Дауншифтеры и место силы»: Психолог не поверил в статистику по неработающей молодежи
Данные по безработной молодежи в 4,7 млн человек в возрасте от 14 до 35 лет выглядят неправдоподобно, к тому же это не какие-то ужасные цифры, заявил НСН Сергей Ениколопов.
Большая часть молодежи сегодня действительно интересуется только цифровой работой, однако заинтересовать человека деятельностью, не приносящей удовольствия, практически невозможно. Об этом в беседе с НСН рассказал руководитель отдела клинической психологии Научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов.
Почти 13% молодых людей в России не обучаются, не работают и не проходят профессиональную подготовку, сообщил глава Росмолодежи Григорий Гуров со ссылкой на данные Роструда и Минтруда за 2023 год. Это 4,7 млн человек из 37 млн в возрасте от 14 до 35 лет. Их уже прозвали «поколением НЕТ». При этом Гуров отметил, что это «не история про ленивых детей, а международная тенденция». Он также заявил, что работа с такой молодежью - «стратегическая задача». Ениколопов усомнился в точности этой цифры и отметил, что она вовсе не катастрофична.
«Я не очень верю в эту цифру. У нас процент безработных - низкий. Кого они здесь учитывали, не до конца понятно. Например, человек, который готов где-то на полставки работать, но неактивно, это одно. Если разбить по годам, то это вообще будет не такое большое количество людей. То есть здесь нет ужаса. В принципе, все эти годы мы так и жили. У нас все время есть люди, которые занимаются дауншифтингом. Они работают, потом бросают все, едут, кто на Гоа, кто на Алтай. Место силы ищут. То есть ничего не делают. Никто в ужас не приходил. Но сейчас, может быть, это вызывает такое напряжение из-за того, что у нас все-таки демографический кризис, и рабочих рук не хватает», - отметил он.
По его словам, сегодня в России и Европе прослеживается тенденция, когда молодые люди подолгу живут с родителями и не имеют никакой мотивации. Речь идет, как правило, об обеспеченных семьях.
«У нас большое количество молодежи, которая не хочет заниматься любым другим видом работы, кроме «цифровой». Никто не хочет быть рабочим, инженером и так далее. Это общая мировая тенденция, когда молодые люди живут во многом за счет родителей и не хотят покидать теплого и уютного гнезда, не строят планов на будущее. Как правило, это люди среднего или более высокого класса. Потому что люди из нижних слоев готовы работать. Когда они становятся студентами, они уже подрабатывают. Поэтому соблазнять людей работами, которые не вызывают интереса, очень сложно. Во многом одна из основных характеристик того, что мы называем «выгорание», обусловлена отсутствием мотивации к этой работе. Человек, который получает удовольствие от своей работы, мотивирован, он подвержен усталости, но не выгоранию», - подытожил он.
Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян заявил НСН, что чаще всего сотрудники поколения Z (родившиеся с 2000 по 2011 годы), так называемые зумеры, стремятся получить высокие зарплаты, не имея достаточного опыта или практических навыков, в таких отраслях, как IT, маркетинг и креативные профессии.
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