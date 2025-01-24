Эксперт усомнился в данных о средней зарплате в Москве в 160 тысяч рублей

Мурадян отметил, что премьер-министр Михаил Мишустин ранее называл среднюю зарплату по стране на уровне 70 тысяч рублей, и московские показатели в пределах 70-80 тысяч выглядят реалистично.

Он предположил, что более высокие суммы могут учитывать только определенные группы сотрудников, например, проживающих в центре столицы, передает «Радиоточка НСН».

