Эксперт усомнился в данных о средней зарплате в Москве в 160 тысяч рублей

Средняя зарплата в Москве составляет 70-80 тысяч рублей, заявил HR-эксперт Гарри Мурадян в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, цифры в 140-160 тысяч кажутся завышенными, поскольку такие доходы характерны лишь для отдельных категорий работников, например, IT-специалистов.

СМИ: Рост зарплат в России в 2025 году замедлится из-за дефицита рабочей силы

Мурадян отметил, что премьер-министр Михаил Мишустин ранее называл среднюю зарплату по стране на уровне 70 тысяч рублей, и московские показатели в пределах 70-80 тысяч выглядят реалистично.

Он предположил, что более высокие суммы могут учитывать только определенные группы сотрудников, например, проживающих в центре столицы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:МоскваЗарплата

Горячие новости

Все новости

партнеры