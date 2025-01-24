Эксперт усомнился в данных о средней зарплате в Москве в 160 тысяч рублей
Средняя зарплата в Москве составляет 70-80 тысяч рублей, заявил HR-эксперт Гарри Мурадян в разговоре с NEWS.ru.
По его словам, цифры в 140-160 тысяч кажутся завышенными, поскольку такие доходы характерны лишь для отдельных категорий работников, например, IT-специалистов.
Мурадян отметил, что премьер-министр Михаил Мишустин ранее называл среднюю зарплату по стране на уровне 70 тысяч рублей, и московские показатели в пределах 70-80 тысяч выглядят реалистично.
Он предположил, что более высокие суммы могут учитывать только определенные группы сотрудников, например, проживающих в центре столицы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru