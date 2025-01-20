СМИ: Челябинский завод по ошибке начислил рабочим зарплаты в миллионы рублей

Те, кто все же решил вернуть начисленные средства, не понимают, куда их перечислять или как пронести на завод.

При этом Адвокат Илья Филатов отметил, что в случае отказа работников возвращать средства заводу придется идти в суд и доказывать, что это была счетная ошибка. Такие судебные разбирательства могут затянуться на долго, рассказал он KP.RU.

Ранее стало известно, что сотрудники Следственного комитета РФ задержали бывшего директора ООО «Десятый подшипниковый завод» Николая Борисова по делу о хищении 800 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



