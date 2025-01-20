СМИ: Челябинский завод по ошибке начислил рабочим зарплаты в миллионы рублей

Один из заводов Челябинска по ошибке начислил сотрудникам зарплату в 5-8 миллионов рублей, сообщил «КП-Челябинск».

Вместо стандартного оклада в 50-80 тысяч рублей на счетах сотрудников оказалось по 5-8 миллионов. Некоторые сотрудники считают, что за ошибку должна отвечать бухгалтерия, у которой и надо изымать средства из зарплаты.

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Те, кто все же решил вернуть начисленные средства, не понимают, куда их перечислять или как пронести на завод.

При этом Адвокат Илья Филатов отметил, что в случае отказа работников возвращать средства заводу придется идти в суд и доказывать, что это была счетная ошибка. Такие судебные разбирательства могут затянуться на долго, рассказал он KP.RU.

Ранее стало известно, что сотрудники Следственного комитета РФ задержали бывшего директора ООО «Десятый подшипниковый завод» Николая Борисова по делу о хищении 800 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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