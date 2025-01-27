«Уровень разочарования»: В каких отраслях не рады зумерам без опыта

Российские компании рассказали о проблемах во взаимоотношениях с сотрудниками поколения Z, сообщила ранее газета «Ведомости» со ссылкой на данные опроса аудиторско-консалтинговой компании Kept. В сложностях во взаимодействии с зумерами признались 52% респондентов. Из них 88% работодателей пожаловались на «слишком высокие требования к вознаграждению при недостаточных знаниях и навыках». При этом 82% сообщили, что молодые сотрудники быстро теряют интерес к работе, 56% отметили эмоциональную чувствительность, а еще 44% — клиповое мышление. Мурадян отметил, что зумеры видят успешные примеры своих сверстников и стремятся к тому же уровню жизни и дохода.

«Основные претензии работодателей к молодым сотрудникам связаны с ожиданиями относительно заработной платы, которые зачастую не соответствуют их уровню квалификации. Это особенно заметно в таких областях, как IT, маркетинг и креативные профессии, где молодые специалисты стремятся получить высокие зарплаты, не имея достаточного опыта или практических навыков. В этих сферах конкуренция велика, и зумеры часто сравнивают свои предложения с рыночными стандартами, что порой приводит к завышенным ожиданиям. Следует отметить, что подобные проблемы наблюдаются не впервые. Разница заключается в том, что сейчас они проявляются более ярко на фоне экономических изменений и растущей информированности молодежи о возможностях на рынке труда. Появление новых профессий и форматов работы также влияет на формирование ожиданий у молодых специалистов. Они видят успешные примеры своих сверстников и стремятся к тому же уровню жизни и дохода», - сказал собеседник НСН.

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По его словам, работодателям стоит вести открытый диалог с молодыми сотрудниками, чтобы установить доверительные отношения и снизить уровень разочарования среди сотрудников.

«Что касается желания молодых людей получать больше денег, несмотря на нехватку знаний и навыков, это можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, зумеры выросли в эпоху цифровизации и постоянного доступа к информации. Они видят успешные истории своих ровесников в социальных сетях и стремятся к аналогичному уровню жизни. Во-вторых, экономическая ситуация в стране и высокие цены на жилье и услуги формируют у молодежи ощущение необходимости зарабатывать больше. Чтобы объяснить молодым сотрудникам реальную ситуацию на рынке труда и помочь им понять, как происходит процесс формирования заработной платы, работодателям стоит открыто вести диалог. Важно предоставить прозрачную информацию о структуре компенсации, о том, какие навыки и опыт ценятся в компании, а также о возможностях карьерного роста. Регулярные обратные связи помогут установить доверительные отношения и снизить уровень разочарования среди сотрудников. Создание программ наставничества и обучения также может стать эффективным инструментом для повышения квалификации молодежи и соответствия их ожиданий реальным требованиям рынка. Успешное взаимодействие с поколением Z требует от работодателей гибкости, готовности к изменениям и способности находить общий язык с молодыми специалистами», - заключил эксперт.

Ранее клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров заявил «Радиоточке НСН», что кошмары о работе могут быть связаны с интенсивной нагрузкой работника и повышенным уровнем стресса.

