Датчанин подал иск к Минобороны России за отправку на спецоперацию
Гражданин Дании, который подписал контракт с министерством обороны России, подал в суд на российское военное ведомство за отправку в зону спецоперации России на Украине. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на адвоката истца Романа Петрова.
Юрист отметил, что его доверитель прибыл в Россию летом прошлого года из-за «ухудшения политического климата» и несогласия с европейскими ценностями. В России истец получил вид на жительство (ВНЖ), который действовал до 19 октября 2023 года. По истечении срока гражданин Дании обратился за продлением ВНЖ в компетентные органы. Поскольку процесс продления затянулся, иностранец решил подписать контракт с Минобороны для получения гражданства.
Решение о продлении ВНЖ было принято в январе 2024 года, однако истец в это время уже находился на фронте. По утверждению Петрова, его подзащитный не понимал суть подписываемого документа, его целью было лишь на законных основаниях задержаться в России.
Адвокат пообещал, что доведет дело до Международного суда по правам человека.
Ранее объявленного в международный розыск гражданина США, ветерана морской пехоты Майкла-Артура Сент-Джона заочно приговорили к 14 годам лишения свободы за наемничество.
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