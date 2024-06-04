В Москве бывшего гребца из Белоруссии Шурмея заочно арестовали за наемничество
Столичный Басманный суд заочно арестовал бывшего гребца из Белоруссии Павла Шурмея за наемничество и участие в боевых действиях против российской армии на стороне ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на учреждение.
Ранее 47-летний Шурмей был объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье, также Следственный комитет попросил заочно арестовать экс-гребца и еще трех иностранных граждан за наемничество.
«Судом удовлетворено ходатайство... об избрании Шурмею меры пресечения в виде содержания под стражей заочно по обвинению по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях)», — подчеркнули в суде.
Павел Шурмей выступал за сборную Белоруссии по академической гребле, принимал участие в Олимпийских играх в 2004 и 2008 годах. После начала СВО экс-спортсмен вступил в украинский батальон имени Кастуся Калиновского. В марте прошлого года в Белоруссии возбудили против Шурмея уголовное дело об участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства.
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