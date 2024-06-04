В Москве бывшего гребца из Белоруссии Шурмея заочно арестовали за наемничество

Ранее 47-летний Шурмей был объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье, также Следственный комитет попросил заочно арестовать экс-гребца и еще трех иностранных граждан за наемничество.

«Судом удовлетворено ходатайство... об избрании Шурмею меры пресечения в виде содержания под стражей заочно по обвинению по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях)», — подчеркнули в суде.

Павел Шурмей выступал за сборную Белоруссии по академической гребле, принимал участие в Олимпийских играх в 2004 и 2008 годах. После начала СВО экс-спортсмен вступил в украинский батальон имени Кастуся Калиновского. В марте прошлого года в Белоруссии возбудили против Шурмея уголовное дело об участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства.

