Данные миллионов пользователей Telegram утекли в Сеть

По ее данным, в украденной базе около 30 процентов аккаунтов принадлежат россиянам, остальные 70 – пользователям из Ирана. Якобы, 60 процентов всех аккаунтов уже неактуальны. Новые настройки мессенджера позволяют скрыть номер пользователя.

«После сообщений из Гонконга, мы добавили настройку "Кто может добавлять меня в контакты по номеру телефона". Эта настройка, хотя серьезно затрудняет использование Telegram обычным пользователям (они становятся "невидимыми" даже для тех, кто знает их номер), позволяет диссидентам и активистам протестных движений полностью скрыть связь между их аккаунтом и номером телефона», — заявили в пресс-службе мессенджера.

Напомним, в августе 2019-го стало известно об уязвимости в Telegram, которая позволяет деанонимизировать любого пользователя. IT-специалисты из Гонконга заподозрили прокитайских активистов в использовании алгоритма для идентификации митингующих в Гонконге.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН перегрев телефона во время его неиспользования, быстрая разрядка аккумулятора и самопроизвольное включение-выключение устройства посоветовал отнести такие перебои со смартфоном к техническим неполадкам.

«Перечисленные признаки являются очень косвенными. Судить по ним и делать выводы, что вас прослушивают, это некорректно. В большинстве случаев, когда смартфон начинает тормозить, глючить, речь идет о технической проблеме, которая никак не связана с прослушкой. Нужно понимать, что большая часть среднестатистических людей неинтересна для прослушки в принципе» - отметил собеседник НСН.

