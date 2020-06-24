Данные миллионов пользователей Telegram утекли в Сеть
На одном из форумов даркнета появилась база данных пользователей Telegram, объем которой составляет около 900 Мбайт. Она содержит уникальные идентификаторы пользователей мессенджера и позволяет узнать номера телефонов по никам пользователей, сообщает издание «Код Дурова».
«Такие базы (...) собираются через злоупотребление встроенной функцией импорта контактов при регистрации пользователя. К сожалению, ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из своей телефонной книги, не может полностью исключить подобный перебор», — разъяснили в пресс-службе Telegram.
По ее данным, в украденной базе около 30 процентов аккаунтов принадлежат россиянам, остальные 70 – пользователям из Ирана. Якобы, 60 процентов всех аккаунтов уже неактуальны. Новые настройки мессенджера позволяют скрыть номер пользователя.
«После сообщений из Гонконга, мы добавили настройку "Кто может добавлять меня в контакты по номеру телефона". Эта настройка, хотя серьезно затрудняет использование Telegram обычным пользователям (они становятся "невидимыми" даже для тех, кто знает их номер), позволяет диссидентам и активистам протестных движений полностью скрыть связь между их аккаунтом и номером телефона», — заявили в пресс-службе мессенджера.
Напомним, в августе 2019-го стало известно об уязвимости в Telegram, которая позволяет деанонимизировать любого пользователя. IT-специалисты из Гонконга заподозрили прокитайских активистов в использовании алгоритма для идентификации митингующих в Гонконге.
Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН перегрев телефона во время его неиспользования, быстрая разрядка аккумулятора и самопроизвольное включение-выключение устройства посоветовал отнести такие перебои со смартфоном к техническим неполадкам.
«Перечисленные признаки являются очень косвенными. Судить по ним и делать выводы, что вас прослушивают, это некорректно. В большинстве случаев, когда смартфон начинает тормозить, глючить, речь идет о технической проблеме, которая никак не связана с прослушкой. Нужно понимать, что большая часть среднестатистических людей неинтересна для прослушки в принципе» - отметил собеседник НСН.
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