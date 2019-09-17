Спецпредставитель Путина сравнил безопасность WhatsApp и Telegram
Мессенджер Telegram превосходит по безопасности WhatsApp, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
По его словам, говорить о полной безопасности ни в том, ни в другом случае нельзя, однако, если выбирать между этими двумя приложениями, у Telegram преимуществ больше.
«Пока мы не сделали квантовый мессенджер, безопасных средств нет. Но, конечно, выбирая между использованием решения WhatsApp и использованием решения Telegram, совершенно очевидным является выбор решения Telegram с точки зрения безопасности коммуникаций», — сказал Песков.
Кроме того, он признался, что пользуется обоими мессенджерами. Ранее НСН писала, что бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден рассказал, какими мессенджерами лучше не пользоваться чиновникам. Свою точку зрения на проблему в эфире НСН высказал аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин. В целом он согласился со Сноуденом, однако заявил, что по сути все программы приблизительно одинаковые на сегодняшний день.
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