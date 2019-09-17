Спецпредставитель Путина сравнил безопасность WhatsApp и Telegram

Мессенджер Telegram превосходит по безопасности WhatsApp, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

По его словам, говорить о полной безопасности ни в том, ни в другом случае нельзя, однако, если выбирать между этими двумя приложениями, у Telegram преимуществ больше.

«Пока мы не сделали квантовый мессенджер, безопасных средств нет. Но, конечно, выбирая между использованием решения WhatsApp и использованием решения Telegram, совершенно очевидным является выбор решения Telegram с точки зрения безопасности коммуникаций», — сказал Песков.