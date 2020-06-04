«Вы никому не нужны». Признаки «прослушки» телефона отнесли к глюкам

«Перечисленные признаки являются очень косвенными. Судить по ним и делать выводы, что вас прослушивают, это некорректно. В большинстве случаев, когда смартфон начинает тормозить, глючить, речь идет о технической проблеме, которая никак не связана с прослушкой. В девяти случаях из десяти. Начинать бить кирпичом смартфон не стоит, обращаться в правоохранительные органы тоже. Нужно понимать, что большая часть среднестатистических людей неинтересна для прослушки в принципе. Если мы говорим о высокопоставленных людях, или «шишек» из финансовой сферы, к примеру, то есть о тех, кто действительно располагает некой информацией, тогда прослушка ещё возможна. Но для большинства людей это неактуальная угроза. Кому нужны личные переговоры обычного офисного клерка?» - отметил собеседник НСН.

При этом он признал, что с помощью смартфона можно получить исчерпывающую информацию о его владельце.

«Любые программы, которые установлены на телефоне, позволяют за вами так или иначе шпионить, потому что вы сами даете слишком много разрешений. Большинство программ запрашивают доступ к контактам, к данным геолокации, к сообщениям, к файлам на диске, а по факту эти доступы им не нужны. Но данные собираются, и разработчики приложений могут, соответственно, их использовать. В большинстве случаев речь идет о коммерческом использовании», – прокомментировал он.

Эксперт также вспомнил о случаях, когда супруги начинают через различные приложения следить друг за другом, но отметил, что в данном случае решить проблему технически невозможно.

«Слежка от супруга не лечится техническим средством. Если отношения вышли на такой уровень, здесь нужно обращаться к семейному психологу. Техническими средствами не стоит это решать. Тем более, если некая программа потихоньку собирает ваши данные, то это не будет явным и сильно заметным. При нынешнем уровне развития технологий мы и не знаем точное количество установленных приложений на наш телефон», – отметил специалист.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН подробно рассказал о методах защиты против новых видов мошенничества, которые стали возникать в разгар пандемии коронавируса.

