Доцент МГУ объяснил, почему зумерам больше не нужен секс
Всё, что касается секса и что для всех было запретным плодом, для поколения зумеров уже не является таковым. Об этом в новом выпуске шоу Mash «Утренняя зарядка» заявил кандидат психологических наук, доцент факультета психологии МГУ Александр Рикель.
В частности было отмечено, что в США многие представители этого поколения указали, что испытывают отвращение к обсуждению интимных тем. Комментируя эту информацию, Рикель указал, что зумеры, самым старшим из которых сейчас 25 лет, считаются в России более благополучным поколением, чем миллениалы.
«А чем благополучнее среда, тем позже наступает возраст вступления в сексуальные отношения. Если наложить тотальную сексуализацию и общее благополучие — действительно, можно зафиксировать снижение интереса к сексу», - указал эксперт.
Рикель также добавил, что снижение интереса к теме секса фиксируется по всему миру, а его доступность и секспросвет «сделали секс обыденной практикой».
Ранее бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина предложила ввести закон, обязывающий мужчин жениться после третьей близости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил о яркой тенденции к снижению инфляции в РФ
- В Госдуме объяснили отсутствие автоматических штрафов для водителей без ОСАГО
- Айвар: При доверенности любой человек может выступить в суде адвокатом
- Путин потребовал бороться уклонением от уплаты налогов
- RT и Jiangxi TV представили шоу «Мелодии сквозь время и пространство»
- Доцент МГУ объяснил, почему зумерам больше не нужен секс
- В Госдуме призвали пересчитывать плату при отключении интернета
- Родителям рассказали, как спасти ребенка от влияния мошенников
- Российского посла вызвали в МИД Великобритании из-за дронов в Польше
- Туроператоры уверены, что Испания не откажется от российских туристов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru