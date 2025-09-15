Доцент МГУ объяснил, почему зумерам больше не нужен секс

Всё, что касается секса и что для всех было запретным плодом, для поколения зумеров уже не является таковым. Об этом в новом выпуске шоу Mash «Утренняя зарядка» заявил кандидат психологических наук, доцент факультета психологии МГУ Александр Рикель.

В частности было отмечено, что в США многие представители этого поколения указали, что испытывают отвращение к обсуждению интимных тем. Комментируя эту информацию, Рикель указал, что зумеры, самым старшим из которых сейчас 25 лет, считаются в России более благополучным поколением, чем миллениалы.

«А чем благополучнее среда, тем позже наступает возраст вступления в сексуальные отношения. Если наложить тотальную сексуализацию и общее благополучие — действительно, можно зафиксировать снижение интереса к сексу», - указал эксперт.

Рикель также добавил, что снижение интереса к теме секса фиксируется по всему миру, а его доступность и секспросвет «сделали секс обыденной практикой».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
