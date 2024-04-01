В России запустили механизм блокировки продажи просроченных товаров на кассе

Механизм блокировки продажи просроченных и нелегальных товаров на кассах российских магазинов с помощью системы маркировки запустили с 1 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

Разрешительный режим продажи маркированных товаров вводится поэтапно по решению правительства. С помощью системы маркировки будут исключены продажи нелегальной и просроченной продукции. Новая система начнет действовать с табака, разливного пива, слабоалкогольных напитков из кег.

«При сканировании маркировки кассовое программное обеспечение магазина обращается к "Честному знаку" для получения сведений о товаре. Если срок годности товара уже истек или товар запрещен к продаже... или код маркировки пытаются продать повторно, информация о невозможности такой продажи поступит на кассу», — пояснил заместитель гендиректора ЦРПТ — оператора системы «Честный знак» — Реваз Юсупов.

Ожидается, что новая система защитит потребителей от нелегальной продукции и просрочки, пишет Ura.ru.

По данным ЦРПТ, разрешительный режим поэтапно внедрят в 13 группах подлежащих маркировке товаров (табак, пиво, молочная продукция, вода, безалкогольные напитки, антисептики, духи, фотоаппараты, шины, одежда, обувь, БАДы, медицинские изделия). Разработчики ПО для касс подтвердили готовность решений для блокировки просроченной или нелегальной продукции при продаже.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) ранее заявляли о готовности членов объединения к нововведению. При этом в ассоциации отмечали, что некоторые компании «уже не первый месяц» работают с разрешительным режимом.

