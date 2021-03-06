Далай-лама привился от COVID-19

Процедура была выполнена в городе Дхарамсала в Индии, уточняет RT.

Ранее глава Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) обратился с призывом ко всем, кто имеет возможность, сделать прививки коронавируса в 2021 году.

