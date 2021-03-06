Далай-лама привился от COVID-19
6 марта 202112:44
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в его пресс-службе.
Процедура была выполнена в городе Дхарамсала в Индии, уточняет RT.
Ранее глава Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) обратился с призывом ко всем, кто имеет возможность, сделать прививки коронавируса в 2021 году.
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6 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru