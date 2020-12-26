Митрополит Иларион призвал привиться до конца года

Глава Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) обратился с призывом ко всем, кто имеет возможность, сделать прививки коронавируса в 2021 году.

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«Я не участвую в какой-то кампании по вакцинированию, как сейчас некоторые пишут: вот, церковь включилась в кампанию по вакцинированию. Просто я сам сначала перенес эту болезнь, а потом, спустя несколько месяцев, вакцинировался, и другим рекомендую сделать то же самое», - приводит его слова Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По мнению священнослужителя, которое он выразил в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24», риски от вакцинации и болезни несопоставимы.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:Русская Православная ЦерковьРПЦВакцинацияПрививкаКоронавирус
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