«Дает движуху!»: Волочкова объяснила эффект ледяной ванны Дурова
Анастасия Волочкова сказала эфире НСН, что купели влияют не только на тело и на судьбу, призвав поклонников не копировать ее образ жизни.
Балерина Анастасия Волочкова в интервью НСН рассказала, какой эффект дает ей купание в ледяной проруби, и похвалила приобщившегося к закаливанию Павла Дурова.
Накануне в соцсетях Дурова появилось видео, на котором основатель Telegram лежит в ванной со льдом около минуты. При этом некоторые пользователи не верят в закаливание миллиардера, считая, что видео создано нейросетью.
«Закаливание – это самая прекрасная процедура, я с 13 лет в ледяных купелях. Мой папа приучил меня к русской бане, я тогда училась в академии Вагановой в Санкт-Петербурге, я эту процедуру знаю не понаслышке. Все, что касается перемены температуры тела от горячего до холодного - это все дает движуху в жизни. Не просто в теле, а именно в жизни. Я благодарна всем, кто поддерживает эту историю», – сказала Волочкова.
При этом она предупредила, что ее образ жизни подойдет далеко не всем, так что страсть к купелям не является советом.
«Я никому никаких советов давать не буду. Я это говорю от своего сердца, - как мне нравится, так я и живу. Я парюсь в русской бане, окунаюсь в ледяную купель, которая у меня находится на улице. Если я не парюсь в бане, то все равно окунаюсь в купель. Но предупреждаю, если вы будете жить моим образом жизни, вы не выдержите», - заключила собеседница НСН.
Анастасия Волочкова регулярно публикует в соцсетях фото из своей купели. Кроме того, балерина демонстрировала шпагат на снегу.
Сексолог Юлия Варра ранее объяснила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», зачем Павел Дуров публикует в соцсетях полуголые фото с обнаженным торсом, подписывая их философскими фразами.
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