«Дает движуху!»: Волочкова объяснила эффект ледяной ванны Дурова

Балерина Анастасия Волочкова в интервью НСН рассказала, какой эффект дает ей купание в ледяной проруби, и похвалила приобщившегося к закаливанию Павла Дурова.

Накануне в соцсетях Дурова появилось видео, на котором основатель Telegram лежит в ванной со льдом около минуты. При этом некоторые пользователи не верят в закаливание миллиардера, считая, что видео создано нейросетью.