«Лучше зарядка!»: Врач назвал ледяные ванны Дурова вредным экспериментом

«Эксперименты такие над собой проводить не надо. Есть более традиционные способы привести себя в порядок. Если Дуров на самом деле это делает, это уже такие «трудности перевода». Основной части людей таким заниматься не стоит. Помочь утром может обычная зарядка, как в советское время – руки в стороны, приседания, растяжки, ходьба на месте. Никто ничего лучше этого не придумал. Не кофе с сигаретой, а именно легкие упражнения, ничего экстремального не нужно», - призвал он.

По его словам, подобный экстрим может навредить неподготовленным людям, так как с возрастом организм накапливает определенные заболевания.

«Экстремальные занятия на любителя, кто-то в горы ходит, кому-то от этого будет плохо. Среднему человеку это не нужно. У людей к определенному возрасту накапливаются разные заболевания, подобные практики могут в таком случае только навредить. Больше вреда будет, чем пользы. Закаливание нужно не всем», - подытожил собеседник НСН.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил «Радиоточке НСН», что криокамеры не закаляют организм, а только дают ощущение шока.

