«Лучше зарядка!»: Врач назвал ледяные ванны Дурова вредным экспериментом
Илья Мелехин в эфире НСН заявил, что закаливание может навредить неподготовленному человеку, поэтому повторять такое не стоит.
Ледяные ванны могут принести больше вреда, чем пользы, заявил НСН врач спортивной медицины Илья Мелехин. Он призвал бодрить себя по утрам более привычными и безопасными способами – зарядкой и растяжкой.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров показал, как начинает свой день. Бизнесмен сидит в ванной со льдом и медитирует. Некоторые пользователи даже не верят, что такое возможно. Мелехин такой эксперимент не одобрил.
«Эксперименты такие над собой проводить не надо. Есть более традиционные способы привести себя в порядок. Если Дуров на самом деле это делает, это уже такие «трудности перевода». Основной части людей таким заниматься не стоит. Помочь утром может обычная зарядка, как в советское время – руки в стороны, приседания, растяжки, ходьба на месте. Никто ничего лучше этого не придумал. Не кофе с сигаретой, а именно легкие упражнения, ничего экстремального не нужно», - призвал он.
По его словам, подобный экстрим может навредить неподготовленным людям, так как с возрастом организм накапливает определенные заболевания.
«Экстремальные занятия на любителя, кто-то в горы ходит, кому-то от этого будет плохо. Среднему человеку это не нужно. У людей к определенному возрасту накапливаются разные заболевания, подобные практики могут в таком случае только навредить. Больше вреда будет, чем пользы. Закаливание нужно не всем», - подытожил собеседник НСН.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил «Радиоточке НСН», что криокамеры не закаляют организм, а только дают ощущение шока.
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