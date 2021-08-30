Дачную амнистию в РФ предлагают продлить до 1 марта 2031 года

«Дачную амнистию» в России предлагается продлить до 1 марта 2031 года, а также расширить её применение. Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил о внесении соответствующего законопроекта.

Предлагаемые законодательные новеллы дадут возможность легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, то есть до 14 мая 1998 года, на земельных участках, в отношении которых у граждан отсутствуют правоустанавливающие документы.

Ранее Росреестр внес в правительство законопроект о расширении возможностей применения дачной амнистии. Предлагалось, в частности, оформлять в собственность недвижимость, которая находится в пожизненно наследуемом владении и постоянном бессрочном пользовании. Проект позволял не только переоформить документы старого образца, но и легализовать уже построенные жилые дома, на которые нет документации.

Также документ предусматривает снятие с граждан необходимости доказывать в суде владение землей, право на которую возникло до 1998 года, в существующих границах в течение 15 лет.

«Дачная амнистия» была объявлена в Российской Федерации с 1 сентября 2006 года. Она предусматривает упрощенный порядок регистрации права собственности на земельные участки, которые предоставлялись в 1990-х годах по старым документам, и построенные дома. Эта мера неоднократно продлевалась - последний раз в ноябре 2020 года - на пять лет.

