Минпромторг: Повышение утильсбора затронет не всех автовладельцев
В России повышенный утильсбор не затронет владельцев автомобилей, оплативших его до вступления этой нормы в силу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.
«Обращаем внимание, что информация об отсрочке вступления в силу новых правил расчета утильсбора только для граждан, купивших автомобиль до 12 сентября, не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что ведется работа по отсрочке вступления в силу всех положений проекта об утилизационном сборе. В случае положительного решения это произойдет не 1 ноября, как было запланировано ранее, а 1 декабря текущего года.
Ранее россиянам назвали последний день для заказа иномарки по старому утильсбору, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
