Минпромторг: Повышение утильсбора затронет не всех автовладельцев

«Обращаем внимание, что информация об отсрочке вступления в силу новых правил расчета утильсбора только для граждан, купивших автомобиль до 12 сентября, не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что ведется работа по отсрочке вступления в силу всех положений проекта об утилизационном сборе. В случае положительного решения это произойдет не 1 ноября, как было запланировано ранее, а 1 декабря текущего года.

