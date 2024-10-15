Госдума распространила «дачную амнистию» на ряд построек
15 октября 202416:20
Госдума приняла законопроект, распространяющий на ряд построек «дачную амнистию». Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
Теперь упрощенная регистрация распространяется на хозяйственные постройки, в частности, летние кухни, бани и сараи, а также дома для проживания нескольких семей.
Вместе с тем «дачная амнистия» не распространяется на самовольные постройки, подлежащие сносу.
Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, продлевающий «дачную амнистию» для зданий и сооружений общего пользования СНТ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru