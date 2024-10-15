Госдума распространила «дачную амнистию» на ряд построек

Теперь упрощенная регистрация распространяется на хозяйственные постройки, в частности, летние кухни, бани и сараи, а также дома для проживания нескольких семей.

Вместе с тем «дачная амнистия» не распространяется на самовольные постройки, подлежащие сносу.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, продлевающий «дачную амнистию» для зданий и сооружений общего пользования СНТ.

