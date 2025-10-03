Cyberia Nova представила дневник разработчиков к игре «Земский собор»
Отечественная игровая студия Cyberia Nova («Сайберия Нова») представила детали звукового дизайна, музыки и озвучки приключенческого экшена «Земский собор», релиз которого состоится 4 ноября.
В дневниках разработчика аудиопродюсер Рустам Шафигуллин рассказал о ключевых нововведениях: уникальные звуки шагов и боя главного героя Кирши, улучшенная система звуковых индикаторов для боя и стелса, а также атмосфера локаций с детализированными звуковыми ландшафтами.
Музыкальное сопровождение интерактивно и меняется в зависимости от состояния героя, сочетая народные (гусли, свирели) и современные инструменты. Вступительную казачью песню исполнил солист Ростовского казачьего ансамбля.
Озвучку ведет студия «Бука» с участием знаменитых актеров дубляжа из игр God of War, World of Warcraft, Dragon Age и «Смуты».
Ранее креативный директор студии «Сайберия Нова» Сергей Русских рассказал НСН, что с помощью видеоигр можно достучаться до умов и сердец подрастающего поколения, а также увлечь изучением истории родной страны не только молодежь, но и более взрослых игроков.
