Cyberia Nova представила дневник разработчиков к игре «Земский собор»

В дневниках разработчика аудиопродюсер Рустам Шафигуллин рассказал о ключевых нововведениях: уникальные звуки шагов и боя главного героя Кирши, улучшенная система звуковых индикаторов для боя и стелса, а также атмосфера локаций с детализированными звуковыми ландшафтами.



Музыкальное сопровождение интерактивно и меняется в зависимости от состояния героя, сочетая народные (гусли, свирели) и современные инструменты. Вступительную казачью песню исполнил солист Ростовского казачьего ансамбля.



Озвучку ведет студия «Бука» с участием знаменитых актеров дубляжа из игр God of War, World of Warcraft, Dragon Age и «Смуты».

Ранее креативный директор студии «Сайберия Нова» Сергей Русских рассказал НСН, что с помощью видеоигр можно достучаться до умов и сердец подрастающего поколения, а также увлечь изучением истории родной страны не только молодежь, но и более взрослых игроков.

