В Казахстане отменили концерты певца Akmal’ после скандала в Петропавловске

Выступления российского исполнителя Акмаля Ходжаниязова (Akmal’) в казахстанских городах Павлодаре и Усть-Каменогорске отменены по независящим от артиста и организаторов причинам. Об этом сообщила глава концертного агентства и организатор турне Ольга Горбикова.

По ее словам, решение об отмене принято с «большим сожалением». Организаторы извинились перед зрителями, однако конкретные причины срыва концертов названы не были.