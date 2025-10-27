В Казахстане отменили концерты певца Akmal’ после скандала в Петропавловске
Выступления российского исполнителя Акмаля Ходжаниязова (Akmal’) в казахстанских городах Павлодаре и Усть-Каменогорске отменены по независящим от артиста и организаторов причинам. Об этом сообщила глава концертного агентства и организатор турне Ольга Горбикова.
По ее словам, решение об отмене принято с «большим сожалением». Организаторы извинились перед зрителями, однако конкретные причины срыва концертов названы не были.
23 октября во время выступления в Петропавловске Akmal’ отказался принять подарок от зрительницы, который был упакован в желто-голубой пакет. Этот поступок вызвал бурную реакцию в соцсетях Казахстана — некоторые пользователи расценили его как неуважение к цветам национального флага и призвали отменить оставшиеся концерты исполнителя в стране. После этого 25 октября не состоялось запланированное выступление певца в Костанае.
Сам Ходжаниязов отверг обвинения, подчеркнув, что не высказывался плохо о Казахстане. Он напомнил, что в этой стране живут его родственники и прошло детство. По словам исполнителя, большинство казахстанцев настроены доброжелательно, а отдельные инциденты, по его мнению, носят провокационный характер, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК возбудил дело после крушения плавкрана в Севастополе
- «Рога и копыта» вместо курсов: Союз потребителей о стандарте онлайн-школ
- Венгрия исключила начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
- В Казахстане отменили концерты певца Akmal’ после скандала в Петропавловске
- «Конец чуда»: Немецкий депутат объяснил, почему Porsche достиг дна
- Литва разрешила проезд транзитом в Калининград через «Мядининкай»
- Собянин: На Красной площади откроется временная выставка под открытым небом
- Валуев озвучил великана в фильме «Маша и медведи»
- «Побалагурим!»: Игорь Бутман о дне рождения и российской публике
- Украинская журналистка Монтян попала в РФ в список террористов и экстремистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru