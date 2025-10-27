В Казахстане отменили концерты певца Akmal’ после скандала в Петропавловске

Выступления российского исполнителя Акмаля Ходжаниязова (Akmal’) в казахстанских городах Павлодаре и Усть-Каменогорске отменены по независящим от артиста и организаторов причинам. Об этом сообщила глава концертного агентства и организатор турне Ольга Горбикова.

По ее словам, решение об отмене принято с «большим сожалением». Организаторы извинились перед зрителями, однако конкретные причины срыва концертов названы не были.

Певец Акмаль призвал создавать музыку, как у Николаева, Матвиенко и Крутого

23 октября во время выступления в Петропавловске Akmal’ отказался принять подарок от зрительницы, который был упакован в желто-голубой пакет. Этот поступок вызвал бурную реакцию в соцсетях Казахстана — некоторые пользователи расценили его как неуважение к цветам национального флага и призвали отменить оставшиеся концерты исполнителя в стране. После этого 25 октября не состоялось запланированное выступление певца в Костанае.

Сам Ходжаниязов отверг обвинения, подчеркнув, что не высказывался плохо о Казахстане. Он напомнил, что в этой стране живут его родственники и прошло детство. По словам исполнителя, большинство казахстанцев настроены доброжелательно, а отдельные инциденты, по его мнению, носят провокационный характер, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Алексей Смышляев
ТЕГИ:КазахстанКонцерт

Горячие новости

Все новости

партнеры