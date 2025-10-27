«Конец чуда»: Немецкий депутат объяснил, почему Porsche достиг дна
Цены на электричество в ФРГ рекордно взлетели, что ударило по электромобилям Porsche, сказал в эфире НСН Ульрих Зингер, посетовав, что немецкие компании вынуждены переориентироваться на производство оружия.
Ставка компании Porsche на электромобили обернулись фиаско, при этом милитаризация немецкой экономики грозит концом немецкого промышленного чуда, заявил в интервью НСН депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер.
Ранее сообщалось, что операционная прибыль германского автоконцерна Porsche упала за три квартала 2025 года на 96,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В компании назвали этот год «низшей точкой», после которого пообещали заметное улучшение. Зингер объяснил, в чем проблемы Porsche.
«Прежде всего, Porsche сделала стратегическую ошибку, поставив всё на электромобили — в тот момент, когда ни технология, ни рынок ещё готовы. Аккумуляторы по-прежнему слишком дорогие, зарядная инфраструктура в Германии недостаточная, а запас хода даже у мощных моделей не удовлетворяет клиентов. Компании, которые продолжают предлагать бензиновые и дизельные модели, как, например, BMW, чувствуют себя на рынке значительно лучше. Но основная проблема глубже — это результат катастрофической энергетической и санкционной политики Германии. Цены на электричество выросли до рекордных уровней, себестоимость производства взлетела, а дешёвый российский газ заменён дорогим американским топливом. В таких условиях выпускать конкурентоспособные автомобили становится практически невозможно», - разъяснил депутат.
По его словам, в ФРГ звучат лозунги о милитаризации экономики, что чревато крахом и автопрома, и промышленности в целом.
«К сожалению, тенденция очевидна: немецкий автопром утрачивает основу своего успеха — доступную энергию, стабильное производство и широкий рынок. Это прямое следствие идеологизированной политики Берлина. Особенно тревожно, что вместо восстановления промышленности правительство сегодня делает ставку на милитаризацию экономики. Мы слышим лозунги о том, что Германия должна стать «боеспособной» — не просто обороноспособной, а именно «военным образом готовой». Теперь некоторые концерны готовы переориентировать часть своих мощностей на военное производство, потому что в гражданской сфере прибыли больше нет. Это страшный симптом: страна, которая раньше ассоциировалась с передовыми автомобилями и машиностроением, теперь превращается в поставщика оружия. Если политика не изменится, это будет концом немецкого промышленного чуда», - предупредил собеседник НСН.
Автоэксперт Андрей Ломанов ранее объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Volkswagen не выдерживает конкуренцию, поэтому ему надо либо уходить в премиум-сегмент, либо переносить производство в США или Китай.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК возбудил дело после крушения плавкрана в Севастополе
- «Рога и копыта» вместо курсов: Союз потребителей о стандарте онлайн-школ
- Венгрия исключила начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
- В Казахстане отменили концерты певца Akmal’ после скандала в Петропавловске
- «Конец чуда»: Немецкий депутат объяснил, почему Porsche достиг дна
- Литва разрешила проезд транзитом в Калининград через «Мядининкай»
- Собянин: На Красной площади откроется временная выставка под открытым небом
- Валуев озвучил великана в фильме «Маша и медведи»
- «Побалагурим!»: Игорь Бутман о дне рождения и российской публике
- Украинская журналистка Монтян попала в РФ в список террористов и экстремистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru