Ставка компании Porsche на электромобили обернулись фиаско, при этом милитаризация немецкой экономики грозит концом немецкого промышленного чуда, заявил в интервью НСН депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер.

Ранее сообщалось, что операционная прибыль германского автоконцерна Porsche упала за три квартала 2025 года на 96,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В компании назвали этот год «низшей точкой», после которого пообещали заметное улучшение. Зингер объяснил, в чем проблемы Porsche.