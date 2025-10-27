Собянин: На Красной площади откроется временная выставка под открытым небом

С 7 по 9 ноября на Красной площади в Москве пройдет временная выставка под открытым небом «Город живых историй», приуроченная к 84-й годовщине легендарного военного парада 1941 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Экспозиция расскажет о подвигах представителей военных династий, посвятивших свои жизни защите России — от Великой Отечественной войны до специальной военной операции. Центральное место займут десять тематических зон, объединенных в единую «живую историю».

Собянин: В честь Дня народного единства парковка в Москве будет бесплатной

В разделе «Авиационный щит столицы» представят редкие фотографии авиазаводов и детали самолетов военных лет, а экспозиция «Операция «Эвакуация» покажет, как в годы войны на восток страны перебазировали предприятия. В «Городе-крепости» воссоздадут элементы системы жизнеобеспечения осажденной Москвы. Отдельная часть выставки будет посвящена роли культуры и прессы — посетителям расскажут, как искусство помогало людям сохранять дух и веру в победу.

По словам мэра, в других разделах через личные истории и судьбы будут показаны ежедневные подвиги тысяч москвичей — рабочих, медиков и военных. Гости выставки смогут увидеть карту Москвы 1941 года, отражающую формирование дивизий народного ополчения, а также образцы военной техники, включая самолеты. Кроме того, в дни работы музея подобные выставки появятся во всех округах столицы — рядом с памятными местами установят военную технику, артефакты и информационные стенды, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:Сергей СобянинКрасная ПлощадьМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры