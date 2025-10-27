Собянин: На Красной площади откроется временная выставка под открытым небом

С 7 по 9 ноября на Красной площади в Москве пройдет временная выставка под открытым небом «Город живых историй», приуроченная к 84-й годовщине легендарного военного парада 1941 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Экспозиция расскажет о подвигах представителей военных династий, посвятивших свои жизни защите России — от Великой Отечественной войны до специальной военной операции. Центральное место займут десять тематических зон, объединенных в единую «живую историю».