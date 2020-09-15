COVID-19: мы знаем, что ничего о нем не знаем
Роспотребназор бьет тревогу, Онищенко призывает не истерить, Минздрав фиксирует побочные эффекты вакцины против коронавируса
Тревожные выводы ученых, способные перевернуть доселе имевшееся представление об особенностях распространения коронавирусной инфекции, озвучила глава Роспотребнадзора. Переболевший COVID-19 человек способен выделять вирус в течение трех месяцев даже при отсутствии симптомов, заявила Анна Попова, сославшись на данные российских и иностранных исследователей.
«Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет», - рассказала г-жа Попова.
По ее словам, в России зафиксированы случаи, когда человек остается носителем вируса до 48 дней, а за рубежом – до 90 дней.
«Не истерите! – посоветовал в эфире НСН бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. – Это единичные случаи, которые никакого отношения к эпидемиологии не имеют. Это эксклюзивы – один на миллион. Да, нашла наука такое, ну и что? 14 дней и все, а все остальное это экзотика, которая представляет научный, но не эпидемиологический интерес», – считает Онищенко.
В медицинских кругах – и российских и международных – эффективность борьбы с пандемией коронавируса связывают главным образом с массовой вакцинацией. Глава российского Минздрава рассказал сегодня о ходе пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам Михаила Мурашко, примерно 14% добровольцев, принявших участие в испытаниях, жалуются на такие побочные эффекты, как мышечные боли, слабость, повышение температуры. Такие осложнения прогнозируемы, «это то, что описано в инструкции», - заверил министр.
Однако в инструкции и прочие лекала коронавирус не укладывается: пандемия длится уж больше полугода, а врачи как многое не знали о нем, так и не знают, следует из слов главы Роспотребнадзора. Определенное понимание у специалистов есть, но этих знаний недостаточно, признала Анна Попова. «Патогенеза мы не знаем, механизма воздействия мы не знаем, мы не знаем отдаленных последствий, мы не знаем продолжительности иммунитета. Мы не знаем уровня иммунитета, определяющего защиту», - сказала она.
Коллективный иммунитет к инфекции во многих российских регионах уже есть. Исследование, которое начал тот же Роспотребнадзор, выявило очень широкий разброс показателей: в 26 регионах уровень коллективного иммунитета составил от 4 до 50 процентов. Последний показатель, вероятно, должен вызвать удивление, поскольку ни о каком начале массовой вакцинации от коронавируса речи пока и близко нет.
Единственное, в чем глава Роспотребнадзора и ее коллеги уверены, так это в том, что эпидемия коронавируса в России и мире «развивается и будет развиваться». «Текущая ситуация не оставляет нам надежд на то, что все пройдет само собой», - сказала Попова.
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