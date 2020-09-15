COVID-19: мы знаем, что ничего о нем не знаем

Тревожные выводы ученых, способные перевернуть доселе имевшееся представление об особенностях распространения коронавирусной инфекции, озвучила глава Роспотребнадзора. Переболевший COVID-19 человек способен выделять вирус в течение трех месяцев даже при отсутствии симптомов, заявила Анна Попова, сославшись на данные российских и иностранных исследователей.

«Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет», - рассказала г-жа Попова.

По ее словам, в России зафиксированы случаи, когда человек остается носителем вируса до 48 дней, а за рубежом – до 90 дней.

«Не истерите! – посоветовал в эфире НСН бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. – Это единичные случаи, которые никакого отношения к эпидемиологии не имеют. Это эксклюзивы – один на миллион. Да, нашла наука такое, ну и что? 14 дней и все, а все остальное это экзотика, которая представляет научный, но не эпидемиологический интерес», – считает Онищенко.