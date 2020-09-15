«Не истерите!» Онищенко объяснил Роспотребнадзору, стоит ли бояться переболевших коронавирусом
Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы в эфире НСН назвал экзотикой утверждения главы Роспотребнадзора о том, что переболевшие выделяют коронавирус еще 90 дней.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что перенесшие коронавирус люди способны распространять вирус еще несколько месяцев.
А вот, бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил НСН , что многомесячное распространение коронавируса после перенесения болезни не представляет эпидемиологического интереса.
«Не истерите! - Посоветовал главе Роспотребнадзора в эфире НСН Геннадий Онищенко. - Это единичные случаи, которые никакого отношения к эпидемиологии не имеют. Это эксклюзивы – один на миллион. Да, нашла наука такое, ну и что? 14 дней и все, а все остальное это экзотика, которая представляет научный, но не эпидемиологический интерес», - считает Онищенко.
По словам Поповой, российские специалисты говорят о 48 днях выделения инфекции после излечения. Некоторые же зарубежные исследователи – о 90 днях. Она подчеркнула, что сам человек при этом «чувствует себя прекрасно», не имеет каких-либо симптомов, кровь и все показатели чисты, но «вирус из носа он выделяет». При этом не исключено, что вирус все еще может оставаться функционально активным.
Ранее НСН сообщала, что в Москве зафиксировали скачок заболеваний COVID-19. При этом в оперштабе нашли этому объяснение. Дело в том, что число тестов в Москве выросло в среднем от 40 до 60 тысячи в день, а запись на ПЦР-исследование в городских поликлиниках - почти в два раза. В штабе также отметили, что в транспорте и общественных местах увеличилось число людей в связи с наступлением осеннего сезона.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+11 038 / сут.
Умерли
18 785+207 / сут.
Выздоровели
884 тыс.+8 080 / сут.
- В ЕС захотели назвать новые санкции именем Навального
- Глава евродипломатии: Институты ЕС не могут остановить «Северный поток-2»
- В ОНФ предупредили о подводных камнях и рисках банкротства
- Президент Австрии против блокировки «Северного потока-2» из-за Навального
- Эксперт раскрыл готовность ПВО Грузии «пустить кровь» ВКС РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru