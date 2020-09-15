«Не истерите!» Онищенко объяснил Роспотребнадзору, стоит ли бояться переболевших коронавирусом

«Не истерите! - Посоветовал главе Роспотребнадзора в эфире НСН Геннадий Онищенко. - Это единичные случаи, которые никакого отношения к эпидемиологии не имеют. Это эксклюзивы – один на миллион. Да, нашла наука такое, ну и что? 14 дней и все, а все остальное это экзотика, которая представляет научный, но не эпидемиологический интерес», - считает Онищенко.

По словам Поповой, российские специалисты говорят о 48 днях выделения инфекции после излечения. Некоторые же зарубежные исследователи – о 90 днях. Она подчеркнула, что сам человек при этом «чувствует себя прекрасно», не имеет каких-либо симптомов, кровь и все показатели чисты, но «вирус из носа он выделяет». При этом не исключено, что вирус все еще может оставаться функционально активным.

Ранее НСН сообщала, что в Москве зафиксировали скачок заболеваний COVID-19. При этом в оперштабе нашли этому объяснение. Дело в том, что число тестов в Москве выросло в среднем от 40 до 60 тысячи в день, а запись на ПЦР-исследование в городских поликлиниках - почти в два раза. В штабе также отметили, что в транспорте и общественных местах увеличилось число людей в связи с наступлением осеннего сезона.



