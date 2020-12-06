CNN: Китайские власти скрывали половину случаев COVID-19 в первые месяцы эпидемии

Так, из документов за 10 февраля следует, что в этот день в провинции выявили 5918 новых случаев заболевания. При этом китайские власти обнародовали цифру в 2478 подтвержденных фактов коронавируса в стране в целом.

Известно, что 17 февраля, в провинции Хубэй скончались от коронавируса 93 человека, по документам - 196.

Из отрытых источников известно о 2986 смертях от COVID-19 в провинции Хубэй 7 марта. Согласно отчетам? их было 3456.

Агентство делает вывод о том, что кроме ложной статистики документы из Хубэя показывают проблемы с диагностикой, которые также скрывали от общественности. Сообщается, что в марте для подтверждения заболевания требовалось более 23 дней. Об этом рассказал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН резко раскритиковал Райана за «огульное» заявление директора программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, который заявил, что низкие показатели смертности от коронавируса COVID-19 в России «сложны для понимания». Онищенко выразил мнение, что чиновнику не хватает квалификации.

«Этот господин, скорее всего, не на своём месте находится. Ему надо приобрести опыт, глубже понять устройство здравоохранения тех стран, которые входят в ВОЗ, и не заниматься политиканством. Если ему что-то непонятно, пусть приедет, и мы ему всё покажем. А делать такие залихватские заявления — это конъюнктурить, прежде всего. Они, видимо, перепугались, что Трамп пообещал их не финансировать, и теперь хвостом виляют перед ним. Мы тоже содержим эту организацию, и его (Райана — прим. НСН) не для этого туда избирали за наши деньги», - сказал Онищенко.

