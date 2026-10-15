Британия выделит Киеву $22 млн на ремонт Чернобыльской АЭС
Великобритания направит Украине $22,4 млн для ремонта Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные правительства Соединенного Королевства.
Финансирование направят в том числе на восстановление вентиляции укрытия, а также продление срока его эксплуатации.
Лондон подчеркивает, что коррозия в отсутствие ремонта может свести на нет результаты международных вложений и спровоцировать долгосрочные экологические угрозы и риски для безопасности.
Между тем ученые выяснили, что зона отчуждения в Чернобыле стала одним из крупнейших убежищ для диких млекопитающих в Европе.
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