Британия выделит Киеву $22 млн на ремонт Чернобыльской АЭС

Великобритания направит Украине $22,4 млн для ремонта Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные правительства Соединенного Королевства.

Финансирование направят в том числе на восстановление вентиляции укрытия, а также продление срока его эксплуатации.

Лондон подчеркивает, что коррозия в отсутствие ремонта может свести на нет результаты международных вложений и спровоцировать долгосрочные экологические угрозы и риски для безопасности.

Между тем ученые выяснили, что зона отчуждения в Чернобыле стала одним из крупнейших убежищ для диких млекопитающих в Европе.

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ФОТО: РИА Новости / Министерство обороны РФ
ТЕГИ:Чернобыльская АЭСУкраинаВеликобритания

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