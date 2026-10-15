Премьер Японии заявила, что ее страна не занимается шпионажем в России

Власти Японии не занимаются шпионажем в России. Об этом заявила японский премьер-министр Санаэ Такаити, пишет ТАСС.

Японского журналиста задержали в Сахалинской области по подозрению в шпионаже

«Таких фактов нет», - указала политик, отвечая на вопрос о том, ведет ли Токио подобную деятельность в РФ.

Ранее гражданина Японии, корреспондента бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун» задержали на Сахалине по подозрению в шпионаже, напоминает 360.ru. Токио обращается к Москве с запросом о проведении встречи с журналистом.

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ФОТО: ТАСС / Takashi Aoyama / AP
ТЕГИ:ШпионажРоссияЯпония

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