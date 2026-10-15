Над регионами России ликвидировали 166 дронов ВСУ

Более 160 украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали за ночь над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.

В двух районах Рязани из-за атак БПЛА отменили занятия в школах и детсадах

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 166 дронов, пишет RT.

Беспилотники ВСУ сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областях. Также БПЛА нейтрализовали в Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму.

В ночь на 14 октября над регионами России уничтожили 902 украинских дрона, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

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