Над регионами России ликвидировали 166 дронов ВСУ
Более 160 украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали за ночь над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.
Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 166 дронов, пишет RT.
Беспилотники ВСУ сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областях. Также БПЛА нейтрализовали в Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму.
В ночь на 14 октября над регионами России уничтожили 902 украинских дрона, напоминает «Радиоточка НСН».
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