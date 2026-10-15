Китай заявил о твердой поддержке курса Ким Чен Ына
Китай твердо поддерживает социалистический курс Северной Кореи под руководством лидера республики Ким Чен Ына. Об этом заявил премьер китайского Госсовета Ли Цян, передает Xinhua.
Ли Цян назвал неизменными твердую поддержку Пекином руководства Ким Чен Ына «в деле построения социализма в КНДР», решимость защищать общие интересы двух государств и «поддерживать благоприятную стратегическую обстановку».
Премьер Госсовета КНР Ли Цян выступил с видеообращением на церемонии открытия нового трансграничного моста между Китаем и Северной Кореей. Движение по сооружению официально запустили 15 октября.
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