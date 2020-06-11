Онищенко призвал уволить чиновника ВОЗ, удивлённого смертностью от COVID-19 в РФ

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН резко раскритиковал Райана за «огульное» заявление, выразив мнение, что чиновнику не хватает квалификации.

«Этот господин, скорее всего, не на своём месте находится. Ему надо приобрести опыт, глубже понять устройство здравоохранения тех стран, которые входят в ВОЗ, и не заниматься политиканством. Если ему что-то непонятно, пусть приедет, и мы ему всё покажем. А делать такие залихватские заявления — это конъюнктурить, прежде всего. Они, видимо, перепугались, что Трамп пообещал их не финансировать, и теперь хвостом виляют перед ним. Мы тоже содержим эту организацию, и его (Райана — прим. НСН) не для этого туда избирали за наши деньги. Политиканов хватает везде, а ему надо заниматься профессиональной деятельностью. Судя по всему, он не готов к этой деятельности — ни как профессионал, ни как человек, ни как политик. «Не поддаётся пониманию»… Его надо гнать с работы! Пусть поедет подучится, курсы повышения квалификации пройдёт. И пусть заодно почитает устав ВОЗ о том, как он должен себя вести», - сказал Онищенко.

Ранее американские СМИ предположили, что Россия занижает данные о смертности от нового коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти утверждения, предложив допустить возможность, что российская система здравоохранения просто является более эффективной. Высокий показатель выявляемых случаев COVID-19 представитель Кремля связал именно с масштабами тестирования.

Больше всего заболевших COVID-19 в Москве, их число к утру 11 июня превысило 201 тысячу. С начала эпидемии в городе скончались 3138 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». По данным столичного департамента здравоохранения, летальность от коронавируса с учётом случаев, когда COVID-19 являлся основным или сопутствующим заболеванием, составила 3,8%. Летальность в случаях, когда COVID-19 был признан основной причиной смерти, оценивают в 2%. Это ниже, чем, например, в Нью-Йорке (10,7%), Лондоне (22,7%), Мадриде (21,5%) и Стокгольме (15,2%).

