В Пакистане при обрушении крыши школы погибли 18 человек

Крыша частной школы обрушилась в Пакистане, есть жертвы. Об этом сообщило издание Express Tribune.

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По его данным, погибли как минимум 17 детей и одна учительница.

Как пишет издание, в больницу доставили более 30 пострадавших.

Ранее в пакистанском Лахоре обрушилась крыша учебного центра, в результате погибли четырнадцать детей, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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