В Пакистане при обрушении крыши школы погибли 18 человек
15 октября 202609:59
Юлия Савченко
Крыша частной школы обрушилась в Пакистане, есть жертвы. Об этом сообщило издание Express Tribune.
По его данным, погибли как минимум 17 детей и одна учительница.
Как пишет издание, в больницу доставили более 30 пострадавших.
Ранее в пакистанском Лахоре обрушилась крыша учебного центра, в результате погибли четырнадцать детей, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Пакистане при обрушении крыши школы погибли 18 человек
- Предоплата, новый стандарт и запреты: Как изменится российское образование
- В Рязанской области из-за атаки БПЛА произошел пожар на территории НПЗ
- Китай заявил о твердой поддержке курса Ким Чен Ына
- Над регионами России ликвидировали 166 дронов ВСУ
- Теннисистка Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Китае
- Британия выделит Киеву $22 млн на ремонт Чернобыльской АЭС
- «Время уйти!»: Кто отключает Украину от Starlink
- Премьер Японии заявила, что ее страна не занимается шпионажем в России
- В двух районах Рязани из-за атак БПЛА отменили занятия в школах и детсадах