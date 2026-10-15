В Рязанской области из-за атаки БПЛА произошел пожар на территории НПЗ
Пожар возник на нефтеперерабатывающем заводе в Рязанской области после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Павел Малков.
Как отметил губернатор, ночью и утром область подверглась массовой атаке дронов.
«На территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание. Поврежден склад и автомобили на территории другого предприятия Рязани», - написал Малков в мессенджере «Макс».
По предварительным данным, никто не пострадал, пишет RT.
Ранее Малков сообщил, что в двух районах Рязани на фоне атаки БПЛА отменили занятия в школах и детских садах.
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