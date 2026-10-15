В Рязанской области из-за атаки БПЛА произошел пожар на территории НПЗ

Пожар возник на нефтеперерабатывающем заводе в Рязанской области после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Павел Малков.

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Как отметил губернатор, ночью и утром область подверглась массовой атаке дронов.

«На территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание. Поврежден склад и автомобили на территории другого предприятия Рязани», - написал Малков в мессенджере «Макс».

По предварительным данным, никто не пострадал, пишет RT.

Ранее Малков сообщил, что в двух районах Рязани на фоне атаки БПЛА отменили занятия в школах и детских садах.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарБеспилотникиРязанская Область

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