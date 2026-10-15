В Псковской области задержали планировавшего диверсии гражданина Швеции
ФСБ задержала в Себежском районе Псковской области гражданина Швеции, который планировал диверсии на военных объектах. Об этом заявили в Центре общественных связей ведомства.
Иностранец незаконно пересек государственную границу Россиии с территории сопредельного государства. По данным ФСБ, в феврале-июне швед на контрактной основе проходил военную службу в составе организации, признанной в РФ террористической организации. Он командовал отделением беспилотных авиационных комплексов 24 отдельного штурмового батальона, пишет RT. Участие иностранца в боевых действиях против России подтверждено документально.
«Под легендой вступления в ряды Вооруженных сил... следовал в Российскую Федерацию для совершения диверсионно-террористических актов на военных объектах», - отметили в ФСБ.
Против иностранного гражданина возбудили уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Правоохранители рассматривают вопрос возбуждения дел об организации деятельности террористической организации, участии в деятельности такой организации и наемничестве.
Ранее ФСБ предотвратила масштабную диверсионно-террористическую акцию Службы безопасности Украины на аэродроме в Воронежской области.
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