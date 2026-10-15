Теннисистка Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Китае

Россиянка Диана Шнайдер прошла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Ухане.

Россиянка Шнайдер вышла в третий круг турнира WTA в Ухане

В третьем круге спортсменка обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову. Матч завершился со счетом 7:5, 6:3 в пользу 22-летней Шнайдер.

На следующем этапе россиянка встретится с победительницей матча между представительницами Канады и Латвии Лейлой Фернандес и Еленой Остапенко.

Диана Шнайдер занимает 13-е место в рейтинге WTA.

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ФОТО: AP/TASS
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