Теннисистка Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Китае
15 октября 202608:53
Юлия Савченко
Россиянка Диана Шнайдер прошла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Ухане.
В третьем круге спортсменка обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову. Матч завершился со счетом 7:5, 6:3 в пользу 22-летней Шнайдер.
На следующем этапе россиянка встретится с победительницей матча между представительницами Канады и Латвии Лейлой Фернандес и Еленой Остапенко.
Диана Шнайдер занимает 13-е место в рейтинге WTA.
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