«Чувство меры»: Запрет носить крест на цепочке назвали «притянутым за уши»

Нет никаких проблем с тем, чтобы носить крестик на металлической цепочке, языческих ассоциаций в связи с этим ни у кого не возникает на протяжении долгих лет, отметил в эфире НСН Вахтанг Кипшидзе.

Слова о том, что верующим нельзя носить нательные православные кресты на металлических цепочках, притянуты за уши, заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в разговоре с НСН.

Ранее в РПЦ заявили, что верующим нельзя носить нательные православные кресты на металлических цепочках, поскольку это якобы противоречит каноническим установлениям Церкви. С таким заявлением выступил священник храма святителя Николая в Ясеневе Андрей Кузнецов. Металлическая цепь ассоциируется с языческими символами и украшениями, что недопустимо для христианина, предупредил он. В его понимании, традиционно крест должен носиться на специальной тканевой ленте красного или черного цвета. Кипшидзе отметил, что в РПЦ нет таких установок.

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«Считаю, что нет никаких проблем с тем, чтобы носить крестик на металлической цепочке. Никаких языческих ассоциаций тут ни у кого не возникает на протяжении долгих лет использования цепочек в этом качестве. Считаю, что это опасение притянуто за уши. Материал этой цепочки совершенно безразличен – она просто выполняет свою функцию, не более того. Конечно, многие верующие придают ей эстетическое значение, но оно является, на мой взгляд, вторичным», - сказал Кипшидзе.

Также он отметил, что церковь никогда не осуждала и не препятствовала тому, чтобы художники, архитекторы и ювелиры реализовывали свой творческий потенциал, созидая предметы церковного искусства.

«Конечно, это не украшение, но все, что связано с церковным искусством, разумеется, может иметь вполне разумное и обоснованное эстетическое измерение. Начиная от церковной архитектуры, заканчивая иконописью и изготовлением утвари церковь никогда не осуждала и не препятствовала тому, чтобы художники, архитекторы, ювелиры реализовывали свой творческий потенциал, созидая те предметы церковного искусства, которые вызывают как минимум уважение, признание и так далее. Перебор касается вкуса того, кто это покупает и использует. Во всем нужно чувство меры», - добавил собеседник агентства.

Ранее Синод Русской православной церкви утвердил новый документ, регулирующий светскую трудовую деятельность священнослужителей, в котором указаны профессии, недопустимые для клириков. В частности, запрещены занятия, которые могут повредить духовному служению, такие как воинская служба, работа в правоохранительных органах, деятельность в сфере игорного бизнеса, профессиональный спорт. Священникам запрещается быть участниками коммерческих организаций, которые нарушают моральные нормы, а также заниматься деятельностью, противоречащей христианской нравственности, например, в области психологического менторства и тренингов личностного роста, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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