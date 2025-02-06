«Чувство меры»: Запрет носить крест на цепочке назвали «притянутым за уши»
Нет никаких проблем с тем, чтобы носить крестик на металлической цепочке, языческих ассоциаций в связи с этим ни у кого не возникает на протяжении долгих лет, отметил в эфире НСН Вахтанг Кипшидзе.
Слова о том, что верующим нельзя носить нательные православные кресты на металлических цепочках, притянуты за уши, заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в разговоре с НСН.
Ранее в РПЦ заявили, что верующим нельзя носить нательные православные кресты на металлических цепочках, поскольку это якобы противоречит каноническим установлениям Церкви. С таким заявлением выступил священник храма святителя Николая в Ясеневе Андрей Кузнецов. Металлическая цепь ассоциируется с языческими символами и украшениями, что недопустимо для христианина, предупредил он. В его понимании, традиционно крест должен носиться на специальной тканевой ленте красного или черного цвета. Кипшидзе отметил, что в РПЦ нет таких установок.
«Считаю, что нет никаких проблем с тем, чтобы носить крестик на металлической цепочке. Никаких языческих ассоциаций тут ни у кого не возникает на протяжении долгих лет использования цепочек в этом качестве. Считаю, что это опасение притянуто за уши. Материал этой цепочки совершенно безразличен – она просто выполняет свою функцию, не более того. Конечно, многие верующие придают ей эстетическое значение, но оно является, на мой взгляд, вторичным», - сказал Кипшидзе.
Также он отметил, что церковь никогда не осуждала и не препятствовала тому, чтобы художники, архитекторы и ювелиры реализовывали свой творческий потенциал, созидая предметы церковного искусства.
«Конечно, это не украшение, но все, что связано с церковным искусством, разумеется, может иметь вполне разумное и обоснованное эстетическое измерение. Начиная от церковной архитектуры, заканчивая иконописью и изготовлением утвари церковь никогда не осуждала и не препятствовала тому, чтобы художники, архитекторы, ювелиры реализовывали свой творческий потенциал, созидая те предметы церковного искусства, которые вызывают как минимум уважение, признание и так далее. Перебор касается вкуса того, кто это покупает и использует. Во всем нужно чувство меры», - добавил собеседник агентства.
Ранее Синод Русской православной церкви утвердил новый документ, регулирующий светскую трудовую деятельность священнослужителей, в котором указаны профессии, недопустимые для клириков. В частности, запрещены занятия, которые могут повредить духовному служению, такие как воинская служба, работа в правоохранительных органах, деятельность в сфере игорного бизнеса, профессиональный спорт. Священникам запрещается быть участниками коммерческих организаций, которые нарушают моральные нормы, а также заниматься деятельностью, противоречащей христианской нравственности, например, в области психологического менторства и тренингов личностного роста, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ атаковали Железногорск
- Маск: Минфин США в год тратит $100 млрд на выплаты неизвестным
- СМИ: Россия усложнила Украине доступ к газовым запасам
- Медсестра закрыла собой и спасла тяжелораненого бойца ВС РФ
- План «Ковёр» введен в волгоградском аэропорту Гумрак
- СМИ: Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
- Трамп заявил, что не планирует депортировать британского принца Гарри
- Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали
- «Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском море
- СМИ: Комик Гудков поднял цену за корпоратив до 2,5 миллиона рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru