«Чувство меры»: Запрет носить крест на цепочке назвали «притянутым за уши»

Слова о том, что верующим нельзя носить нательные православные кресты на металлических цепочках, притянуты за уши, заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в разговоре с НСН.

Ранее в РПЦ заявили, что верующим нельзя носить нательные православные кресты на металлических цепочках, поскольку это якобы противоречит каноническим установлениям Церкви. С таким заявлением выступил священник храма святителя Николая в Ясеневе Андрей Кузнецов. Металлическая цепь ассоциируется с языческими символами и украшениями, что недопустимо для христианина, предупредил он. В его понимании, традиционно крест должен носиться на специальной тканевой ленте красного или черного цвета. Кипшидзе отметил, что в РПЦ нет таких установок.