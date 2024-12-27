РПЦ утвердила список профессий, запрещенных для священников

Синод Русской православной церкви утвердил новый документ, регулирующий светскую трудовую деятельность священнослужителей, в котором указаны профессии, недопустимые для клириков. Документ был опубликован на сайте РПЦ.

Запрещены занятия, которые могут повредить духовному служению, такие как воинская служба, работа в правоохранительных органах, а также деятельность в сфере игорного бизнеса, ростовщичества и профессиональный спорт. Священникам запрещается быть участниками коммерческих организаций, которые нарушают моральные нормы, а также заниматься деятельностью, противоречащей христианской нравственности, например, в области психологического менторства и тренингов личностного роста.

«Надежда и радость»: В РПЦ заявили о возрождении традиций празднования Рождества

Кроме того, РПЦ исключила актерскую профессию, сценические танцы и участие в шоу-бизнесе, поскольку эти сферы, по мнению синода, основаны на эксплуатации человеческих страстей. В то же время, священнослужители могут заниматься преподаванием в образовательных учреждениях, а также вести спортивные кружки и заниматься физкультурой, если это не связано с профессиональным спортом.

Документ также уточняет, что врачебная деятельность разрешена, за исключением работы, которая противоречит православному вероучению, например, аборты или эвтаназия. Священникам также разрешено работать в государственных учреждениях, но только в исключительных случаях, если это приносит пользу Церкви, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:РаботаСвященникиРПЦ

Горячие новости

Все новости

партнеры