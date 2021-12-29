«Чувства верующих в Деда Мороза»: В Петербурге хотят засудить обидчика новогоднего волшебника
История с судебным преследованием Деда Мороза в Петербурге получила неожиданное продолжение.
Теперь уже с Игоря Мирзоева, подавшего в суд на Деда Мороза, хотят взыскать 10 млн рублей, сообщает РИА Новости.
Юрист Эльнара Троицкая подала соответствующий иск, который принят к производству Куйбышевским райсудом города.
«Разбираться с Дедом Морозом начнут в День всех влюбленных, 14 февраля», - указали в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
В иске Троицкой отмечается, что Мирзоев «распространил сведения, порочащие чувства верующих в Деда Мороза», она просит признать его поведение злоупотреблением правом и взыскать многомиллионную компенсацию.
Ранее сообщалось, что в Великоустюгский райсуд поступил иск юриста из Санкт-Петербурга Игоря Мирзоева к акционерному обществу «Дед Мороз», в котором он обвиняет волшебника в неисполнении желаний вот уже 23 года. Мирзоев требует вручить ему 23 подарка, исполнить заветные мечты и компенсировать моральный вред в размере 10 млн рублей.
Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» усомнился в адекватности Мирзоева и назвал происходящее «маразмом».
Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции 23 декабря заявил, что мог бы выступить адвокатом Деда Мороза в суде. При этом президент напомнил, что волшебник дарит подарки только «хорошим девочкам и мальчикам».
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