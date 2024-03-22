СМИ: Чувашских чиновников наказали за запрет оставлять детей с бабушками

В руководстве Чувашии заявили, что комиссией были обнаружены нарушения федерального законодательства, организация работы сотрудников отдела опеки признана ненадлежащей.

Кроме того, в министерстве образования Чувашии подчеркнули, что чиновница допустила в своем письме некорректные формулировки. Сообщать опеке о детях, за которыми присматривают дедушки и бабушки, не следует, заверили в ведомстве.

Уполномоченная по правам ребенка в Чувашии Алевтина Федорова подчеркнула, что оформлять доверенность стоит, только если ребенка надолго остается на попечении пожилых родственников. Документ поможет избежать проблем, например, при обращении за медицинской помощью.

Ранее независимый демограф Алексей Ракша заявил, что молодые родители из Чувашии вынуждены оставлять детей на бабушек и дедушек из-за высокой трудовой миграции, причем это совершенно типичная ситуация для половины регионов России.

