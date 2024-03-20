«Местные глупости»: Депутат Останина о запрете в Чувашии оставлять детей с бабушками

Запрет оставлять детей под присмотром бабушек и дедушек, принятый в Чувашии, противоречит Семейному кодексу, чиновников, которые распространили подобное распоряжение, следует отстранить от должности. Об этом НСН заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Депутат Госдумы Ирина Филатова сообщила «Российской газете», что с жалобами к ней обратились жители региона. Они утверждают, что родителям несовершеннолетних детей запретили оставлять их под временным присмотром родственников. Позже в Чувашии начали служебную проверку после письма начальника отдела по опеке и попечительству администрации Чебоксар Ларисы Ильиной директорам местных школ и детских садов. В нем чиновник называет административным правонарушением «оставление родителями детей на бабушек и дедушек». По словам Останиной, подобные распоряжения демонстрируют незнание действующего российского законодательства.