«Местные глупости»: Депутат Останина о запрете в Чувашии оставлять детей с бабушками
Запрет оставлять детей под присмотром бабушек и дедушек, разработанный в Чувашии, является вопиющим случаем, и распространение подобной практики недопустимо, сказала НСН Нина Останина.
Запрет оставлять детей под присмотром бабушек и дедушек, принятый в Чувашии, противоречит Семейному кодексу, чиновников, которые распространили подобное распоряжение, следует отстранить от должности. Об этом НСН заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
Депутат Госдумы Ирина Филатова сообщила «Российской газете», что с жалобами к ней обратились жители региона. Они утверждают, что родителям несовершеннолетних детей запретили оставлять их под временным присмотром родственников. Позже в Чувашии начали служебную проверку после письма начальника отдела по опеке и попечительству администрации Чебоксар Ларисы Ильиной директорам местных школ и детских садов. В нем чиновник называет административным правонарушением «оставление родителями детей на бабушек и дедушек». По словам Останиной, подобные распоряжения демонстрируют незнание действующего российского законодательства.
«Стоит отстранить от должности руководителя органов опеки, который издал такое распоряжение. Со своей стороны, я уже подготовила запрос главе Чувашии и министру просвещения, потому что именно это ведомство сегодня курирует органы опеки. Важно проинструктировать органы опеки, как вести себя с бабушками и дедушками. Рассказать, что президент подписал указ № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Многопоколенная семья – наша русская традиция, никто не имеет права ее нарушать», - сказала она.
Собеседница НСН добавила, что представителям местной и федеральной власти следует сделать выводы и оперативно провести профилактические беседы с региональными представителями органов опеки.
«Глава Чувашии в этой ситуации должен сделать выводы. Министр просвещения должен провести диалог со всеми регионами, чтобы органы опеки соответствовали высокой миссии поддержки семьи, возложенной на них государством. Чувашская инициатива противоречит Семейному кодексу, они могут опираться только на собственную глупость. Это вопиющий случай, который свидетельствует о непрофессионализме человека, занимающего должность. Ситуация дает нам основания посмотреть, не работают ли в органах опеки случайные люди. На таких позициях не должно быть людей, которым еще доплачивать надо, чтоб они близко не подходили к подобным вопросам и не наносили репутационный ущерб власти и институту семьи», - заключила она.
Ранее зампредседателя Госдумы Петр Толстой сообщил, что в России могут ввести наказание за ложные доносы на семью, передает «Радиоточка НСН».
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