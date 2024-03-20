Запрет на присмотр бабушек за внуками в Чувашии объяснили трудовой миграцией

«В Чувашии не очень большое количество рабочих мест, молодежь особенно активно переезжает в соседние регионы — в Казань, в Нижний Новгород, в Москву. Это регион миграционного оттока. Официально Чувашия потеряла в 2023 году 0,5% населения (6000 человек). При этом естественная убыль Чувашии составила 5000 человек. Значит, официально из Чувашии уехали 1000 человек, но я думаю, что реальный отток гораздо больше, чем гласит официальная статистика. И это совершенно типичная ситуация для половины российских регионов, поскольку когда люди переезжают, они не снимаются и не ставятся на миграционный учет», — сказал Ракша.

Собеседник НСН также в резкой форме раскритиковал решение чувашских чиновников.

«На самом деле это вселенская глупость, совершенно тупое решение местных чиновников. Им уже ответили и уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, и, возможно, первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, что это нецелесообразно, что это подрывает рождаемость и что в этом нет никакого смысла. Воспрепятствование воспитанию детей бабушками — путь к еще более низкой рождаемости. Надеюсь, что местные чиновники будут как-то наказаны, по крайней мере, им объявят выговор», — отметил демограф.

В заключение Ракша рассказал о статистике рождаемости в регионе.

«Чувашия радикально не отличается от России по рождаемости, рождаемость третьих детей здесь даже чуть выше, чем в среднем по стране, пятых и последующих — пониже. При этом официальная рождаемость первых детей низкая, но я могу это объяснить тем, что в Чувашии завышена численность населения: из-за неточного учета отъезда погрешность может составлять 100-200 тысяч человек. Поэтому я не верю в низкую рождаемость первых детей», — заключил он.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что запрет оставлять детей под присмотром бабушек и дедушек, принятый в Чувашии, противоречит Семейному кодексу, чиновников, которые распространили подобное распоряжение, следует отстранить от должности.

