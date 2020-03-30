Реформа техосмотра в России может быть перенесена из-за COVID-19

Напомним, реформа ТО подразумевает исключение возможности покупки диагностической карты без предоставления машины к осмотру. Новый закон предполагает фиксацию процесса диагностики на фото. Также сообщалось, что проект изменений в правила прохождения техосмотра наделяет сотрудников ГИБДД полномочиями аннулировать диагностические карты, выдаваемые по итогам ТО. Аннулирование будет возможно, если техосмотр не проводился, либо проводился с нарушениями. Аннулируя диагностическую карту, инспектор должен будет сообщить об этом страховой компании, а также решить вопрос о привлечении к ответственности оператора техосмотра.

Ранее координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в эфире НСН выступил против ужесточения правил и предложил своё видение изменений, в которых нуждается процедура технического осмотра.



