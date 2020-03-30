Реформа техосмотра в России может быть перенесена из-за COVID-19

Вступление в силу законопроекта об изменении процедуры ТО может быть перенесено на неопределённый срок. Причина тому – пандемия коронавируса и последовавшее за ней осложнение экономической ситуации. Об этом пишет «Коммерсант». Источник напоминает, что в конце прошлой недели Минэкономразвития совместно с МВД, Минтрансом и представителями бизнеса провело совещание. Его участники рассматривали вопрос о переносе его сроков с целью «минимизации издержек для бизнеса», а также для предотвращения контактов между людьми.

Автоэксперт: Видеофиксация техосмотра не имеет смысла

Напомним, реформа ТО подразумевает исключение возможности покупки диагностической карты без предоставления машины к осмотру. Новый закон предполагает фиксацию процесса диагностики на фото. Также сообщалось, что проект изменений в правила прохождения техосмотра наделяет сотрудников ГИБДД полномочиями аннулировать диагностические карты, выдаваемые по итогам ТО. Аннулирование будет возможно, если техосмотр не проводился, либо проводился с нарушениями. Аннулируя диагностическую карту, инспектор должен будет сообщить об этом страховой компании, а также решить вопрос о привлечении к ответственности оператора техосмотра.

Ранее координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в эфире НСН выступил против ужесточения правил и предложил своё видение изменений, в которых нуждается процедура технического осмотра.


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ФОТО: РИА Новости//Александр Кряжев
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