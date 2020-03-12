Автомобильному рынку предрекли небывалое падение

«Я не могу вспомнить точные цифры, но такое бывало. Такое происходит во все лихие времена. Когда наблюдался спад на рынке. Это абсолютно естественная вещь. Удивляться нечему. Февраль вообще провальный месяц, ну а сейчас и март провальный. Рынок и дальше будет падать по абсолютно объективным причинам. Это реальность. Это существенное падение. Те люди, которые могли себе позволить купить автомобиль, они постарались сделать это до нового года, где-то в ноябре-декабре. Все знали, что с нового года повысится, в том числе, утилизационный сбор, что скажется на стоимости автомобиля. Сейчас появились новые факторы. Сегодняшние цифры по сокращению покажутся вскоре легким испугом, ерундой по сравнению с тем, что нас ожидает в дальнейшем. Отложенный спрос, снижение покупательской способности – главный фактор, влияющий на автомобильный рынок. Плюс сами автомобили дорожают. Когда эти факторы сходятся, рынок падает, поэтому меньше ввозят», - резюмировал собеседник НСН.

Резкое снижение цен на нефть привело к ослаблению рубля по отношению к евро и доллару. В связи с этим эксперты спрогнозировали рост цен на импортные товары, в том числе автомобили, лекарства, электронику и бытовую технику.

