Автомобильному рынку предрекли небывалое падение
Автоэксперт Олег Осипов в эфире НСН заявил, что снижение на четверть импорта легковушек в России в январе покажется ерундой по сравнению с тем, что ожидается в ближайшем будущем.
Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам января 2020 года снизился на 25% почти до 10 тысяч машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 266 млн долларов. Импорт грузовых автомобилей в январе упал на 26,6% до 1,1 тыс. машин общей стоимостью 81,4 млн долларов.
Автоэксперт Олег Осипов в эфире НСН призвал не удивляться проседанию автомобильного рынка. По его словам, в дальнейшем ожидается падение в разы сильнее.
«Я не могу вспомнить точные цифры, но такое бывало. Такое происходит во все лихие времена. Когда наблюдался спад на рынке. Это абсолютно естественная вещь. Удивляться нечему. Февраль вообще провальный месяц, ну а сейчас и март провальный. Рынок и дальше будет падать по абсолютно объективным причинам. Это реальность. Это существенное падение. Те люди, которые могли себе позволить купить автомобиль, они постарались сделать это до нового года, где-то в ноябре-декабре. Все знали, что с нового года повысится, в том числе, утилизационный сбор, что скажется на стоимости автомобиля. Сейчас появились новые факторы. Сегодняшние цифры по сокращению покажутся вскоре легким испугом, ерундой по сравнению с тем, что нас ожидает в дальнейшем. Отложенный спрос, снижение покупательской способности – главный фактор, влияющий на автомобильный рынок. Плюс сами автомобили дорожают. Когда эти факторы сходятся, рынок падает, поэтому меньше ввозят», - резюмировал собеседник НСН.
Резкое снижение цен на нефть привело к ослаблению рубля по отношению к евро и доллару. В связи с этим эксперты спрогнозировали рост цен на импортные товары, в том числе автомобили, лекарства, электронику и бытовую технику.
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