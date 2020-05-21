«Чушь собачья!» Эксперта возмутили рекомендации по рассадке в самолетах

«Я с изумлением смотрел на эти рекомендации, я не понимал, кто их писал и на основании чего? Они абсолютно антинаучны. Такое впечатление, что какие-то три бабушки на лавочке у подъезда сидят и обсуждают "как было бы хорошо, если...". Эти рекомендации абсолютно не учитывают транспортных реалий, о чем министр транспорта уже неоднократно говорил. Если их внедрить, это приведет к тому, что у нас просто исчезнет пассажирский транспорт, причем не только воздушный, но и весь остальной. Это крайне странно. В метро толпу создавать можно, а в самолете нужно за 5 метров сидеть? Что за чушь собачья? Честно говоря, мне совершенно непонятно. Это просто бытовые фантазии, не подкрепленные ничем, кроме страшилок, которые возникли у странных людей. Как сказал Евгений Дитрих, эти рекомендации просто прикончат воздушный транспорт. Реакция совершенно естественная. Министр транспорта - это такая же власть, как эти из Роспотребнадзора, которые все это придумали. Кто из них в конце концов важнее?» - возмутился эксперт.

18 мая Роспотребнадзор обнародовал список рекомендаций, согласно которому число пассажиров самолёта не должно превышать 50% от общего числа посадочных мест. В АЭВТ считают эту меру избыточной в свете того, что уже приняты другие меры — введён мониторинг температуры пассажиров в аэропортах, установлены системы кондиционирования и вентиляции, обновляющие воздух в салоне каждые три минуты.

Министр транспорта Егений Дитрих ранее выступал против загрузки самолётов наполовину, отмечая, что необходимый уровень рентабельности для авиакомпаний достижим при загрузке на 72-75%. К тому же, при введении новой нормы цены на авиабилеты вырастут в несколько раз.