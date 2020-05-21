«Чушь собачья!» Эксперта возмутили рекомендации по рассадке в самолетах
Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН обрушился с критикой на предложение Роспотребнадзора по загрузке авиалайнеров.
Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила министра транспорта Евгения Дитриха поднять вопрос об отмене рекомендации Роспотребнадзора по загрузке самолётов.
Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН назвал меры, предложенные специалистами Роспотребнадзора, разговорами бабушек у подъезда. По его мнению, эти предложения не научны и не имеют ничего общего с транспортными реалиями.
«Я с изумлением смотрел на эти рекомендации, я не понимал, кто их писал и на основании чего? Они абсолютно антинаучны. Такое впечатление, что какие-то три бабушки на лавочке у подъезда сидят и обсуждают "как было бы хорошо, если...". Эти рекомендации абсолютно не учитывают транспортных реалий, о чем министр транспорта уже неоднократно говорил. Если их внедрить, это приведет к тому, что у нас просто исчезнет пассажирский транспорт, причем не только воздушный, но и весь остальной. Это крайне странно. В метро толпу создавать можно, а в самолете нужно за 5 метров сидеть? Что за чушь собачья? Честно говоря, мне совершенно непонятно. Это просто бытовые фантазии, не подкрепленные ничем, кроме страшилок, которые возникли у странных людей. Как сказал Евгений Дитрих, эти рекомендации просто прикончат воздушный транспорт. Реакция совершенно естественная. Министр транспорта - это такая же власть, как эти из Роспотребнадзора, которые все это придумали. Кто из них в конце концов важнее?» - возмутился эксперт.
18 мая Роспотребнадзор обнародовал список рекомендаций, согласно которому число пассажиров самолёта не должно превышать 50% от общего числа посадочных мест. В АЭВТ считают эту меру избыточной в свете того, что уже приняты другие меры — введён мониторинг температуры пассажиров в аэропортах, установлены системы кондиционирования и вентиляции, обновляющие воздух в салоне каждые три минуты.
Министр транспорта Егений Дитрих ранее выступал против загрузки самолётов наполовину, отмечая, что необходимый уровень рентабельности для авиакомпаний достижим при загрузке на 72-75%. К тому же, при введении новой нормы цены на авиабилеты вырастут в несколько раз.
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