Летом полетим? Эксперты авиарынка поспорили насчет возобновления международного сообщения

Министр транспорта России Евгений Дитрих высказал надежду на возобновление международных авиапервозок летом, сообщают РИА Новости.

«Мы выражаем надежду, что такие решения могут состояться, но в первую очередь они будут зависеть от того, какая обстановка будет в тех странах, куда мы хотели бы отвезти нашего пассажира», - заявил Дитрих.

Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН дал личный прогноз. Он считает, что возобновления международного авиасообщения не произойдет до весны следующего года, и то, только в случае отсутствия второй волны COVID-19.

«Мне лично кажется, что международное авиасообщение может открыться следующей весной, если реализуется оптимистичный сценарий и не будет второй волны пандемии. Будет это март или апрель — невозможно сейчас предсказать. Но то, что это будет следующий год — это почти наверняка. Опять же, если ничего плохого не произойдёт.

Если пандемия в Европе и в России к сентябрю пойдёт на спад, то, понятное дело, никто моментально не полетит в Париж, Лондон и обратно — в Санкт-Петербург, например. Потребуется какой-то период адаптации. Опять же, надо учитывать, если эта беда ослабнет к осени, то мы с воздушным транспортом входим в традиционно низкий сезон, который будет очень низким (…) Открывать границы не имеет никакого смысла! Очень важен психологический фактор: представьте, количество заболеваний к сентябрю устойчиво уменьшается. И что, все сразу откроют границы? Я думаю, полгода все карантин продержат ещё. Это было бы абсолютно логично и понятно», - считает он.