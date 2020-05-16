Летом полетим? Эксперты авиарынка поспорили насчет возобновления международного сообщения
Аналитики рынка пассажирских авиаперевозок в эфире НСН высказали разные мнения о возможности международных перелетов из России с лета.
Министр транспорта России Евгений Дитрих высказал надежду на возобновление международных авиапервозок летом, сообщают РИА Новости.
«Мы выражаем надежду, что такие решения могут состояться, но в первую очередь они будут зависеть от того, какая обстановка будет в тех странах, куда мы хотели бы отвезти нашего пассажира», - заявил Дитрих.
Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН дал личный прогноз. Он считает, что возобновления международного авиасообщения не произойдет до весны следующего года, и то, только в случае отсутствия второй волны COVID-19.
«Мне лично кажется, что международное авиасообщение может открыться следующей весной, если реализуется оптимистичный сценарий и не будет второй волны пандемии. Будет это март или апрель — невозможно сейчас предсказать. Но то, что это будет следующий год — это почти наверняка. Опять же, если ничего плохого не произойдёт.
Если пандемия в Европе и в России к сентябрю пойдёт на спад, то, понятное дело, никто моментально не полетит в Париж, Лондон и обратно — в Санкт-Петербург, например. Потребуется какой-то период адаптации. Опять же, надо учитывать, если эта беда ослабнет к осени, то мы с воздушным транспортом входим в традиционно низкий сезон, который будет очень низким (…) Открывать границы не имеет никакого смысла! Очень важен психологический фактор: представьте, количество заболеваний к сентябрю устойчиво уменьшается. И что, все сразу откроют границы? Я думаю, полгода все карантин продержат ещё. Это было бы абсолютно логично и понятно», - считает он.
По мнению исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, которое он высказал НСН, авиаперевозчики рады вернуться к нормальной операционной деятельности, но это будет зависеть от принятия решений на уровне федерального правительства, региональных властей.
«Авиакомпаниям безусловно потребуется некий технический подготовительный период. Но это будет актуально лишь в том случае, если авиаперевозчиков не смогут оповестить заблаговременно о снятии ограничений. Я полагаю, что все те подготовительные мероприятия, которые авиакомпании должны будут выполнить для того, чтобы восстановить маршруты, не займут много времени, речь идет о двух-трех днях. Гораздо важнее, все-таки, чтобы правительство, которое будет принимать решение об открытии полетов по тем или иным международным направлениям, своевременно оповестила перевозчиков, чтобы те могли начать продажу билетов, чтобы граждане смогли сформировать свои планы на полеты, чтобы сформировать достаточную загрузку того или иного рейса. И продажу желательно открывать не менее, чем за месяц», – отмечает специалист.
Напомним, Россия приостановила все международное авиасообщение, кроме вывозных рейсов, 27 марта в связи с пандемией коронавируса. Из-за отмены международных полетов перевозчики потеряют до 360 млрд руб. с февраля по сентябрь 2020 года, подсчитывали эксперты Bain & Company.
Ранее бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в эфире НСН выразил надежду, что выделенные властями средства помогут продержаться авиакомпаниям на плаву какое-то время.
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